英伟达大涨超9%，今晚财报来袭！股价见底还是昙花一现？

昨日地缘政治的缓解促使美股科技股大幅反弹，英伟达盘中一路大涨，最终录得上涨9.5%，报265.13美元。

美国当地时间2月16日，英伟达将在美股收盘后公布2022财年第四季度财报。华尔街分析师预计英伟达的每股收益为1.22美元，营收为74.2亿美元。去年同期每股收益为77美分，营收为50亿美元。从预期来看，英伟达的每股收益和营收仍将稳步增长。

英伟达的股价自11月份的历史高点346.1美元一路下跌，最低跌至208.92美元，跌幅近40%。英伟达的主要是由于近2个多月美联储不断的释放鹰派信号使科技股严重受挫。此外，从软银收购Arm的计划被叫停也助推了英伟达的下挫，这笔400亿美元的交易也是芯片历史上最大的一笔交易。

据数据显示，Arm在手机处理器占据了90%的市场份额，上网本处理器占据30%的市场份额，平板电脑处理器占据70%的市场份额。因此，英伟达这次的收购失败也给投资者泼上了一瓶冷水，投资者开始关注英伟达计划如何在没有Arm的情况下长期保持快速增长。英伟达在第三季度的财报是历史上最好的财报之一，营收创纪录的达到71亿美元，同比增长50%。而创纪录的主要推动因素来源于数据中心（29.4亿美元）和游戏（32.2亿美元），分别同比增长55%和42%。

英伟达的业绩增速出现放缓之势

过去一年，英伟达股票的表现整体优于大盘。该股在2021年3月下旬以来一路上涨，并在11月底达到了表现优于其他公司的峰值。过去一年，英伟达的股票总回报率为58.4%，远高于标准普尔500指数11.9%的总回报率。

但值得注意的是，2022财年第二季度，英伟达的收益和收入超过了普遍预期。调整后每股收益同比增长89.9%，较上一季度（+106%）的快速增长速度有所放缓。与去年同期相比，收入增长了68.3%，与上一季度（+84%）的强劲增长速度相比也有所放缓。英伟达表示，它推出了Omniverse平台，该平台使用虚拟现实（VR）来模拟物理现实世界。

而在接下来的第三季度财报，也出现了明显的业务增速放缓的趋势。根据华尔街的预期分析，调整后的每股收益和收入在2022财年第四季度都将增长，但仍将保持放缓趋势。调整后每股收益预计将同比增长57.8%，这将是自英伟达在2020财年第三季度报告调整后每股收益下降以来最慢的增长速度。预计收入将同比增长48.4%，是自2021财年第一季度以来的最慢增速。但从整体来看，华尔街预期2022财年全年调整后每股收益将增长73.9%，这将是自2017财年以来的最快增速。预计年收入将增长60.0%，这将是至少七年来的最快速度。

数据中心收入将是重中之重

在新冠大流行期间，Nvidia的数据中心收入在2021财年急剧上升124.5%，这是2018财年以来的最快增速，其中数据中心收入在2021财年第二季度达到同比167.5%。随后在接下来的四个季度出现放缓之势。但在2022财年第三季度开始重新开始加速，同比增长54.5%，其中第二季度为同比35.1%。根据华尔街预期，2022财年第四季度数据中心收入将继续加速增长，同比增长66.3%，2022财年全年数据中心收入将增长57.0%。这将比前一年的快速增长速度大幅放缓，但仍是2018财年以来第二快的增长速度。

英伟达专门为游戏和图形行业制造芯片，是图形处理单元（GPU）开发的先驱。事实证明，GPU用于驱动视频游戏和图形软件的强大计算能力也非常适合人工智能和机器学习等技术。这两种技术对于快速增长的数据中心市场都越来越重要。在疫情期间，随着越来越多的人开始在家工作，企业被迫将某些业务转移到线上，对远程计算能力的需求大幅增加。这一发展有助于提高数据中心对英伟达芯片的需求。元宇宙是一个基于VR和AR等技术构建的虚拟世界，随着元宇宙行业在去年的兴起，越来越多的巨头开始涉足该领域，这可能会为该公司的数据中心芯片创造更多的需求来源。

从图形上来看，英伟达自今年1月21日跌破长达1年8个月的上行趋势线后，在昨日再次上涨至趋势线的上方，从昨日的强势反弹来看，主要是源于情绪的推动。MACD指标在0轴下方呈现金叉，因此短期或有反弹需求。但宏观环境上仍面临诸多挑战，例如在3月的加息，以及明日凌晨的货币政策会议纪要，反弹的延续性恐不足。因此投资者可寻找下方的低位进行跟踪，下方支撑：240

英伟达 NVDA —— 日线图

图片来源：CMC Markets



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