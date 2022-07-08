周五前瞻：美国非农来袭，拉加德是否挽救疲弱欧元

北京时间20：30，美国劳工部将公布6月非农就业数据，市场预期6月非农就业新增26.5万人，前值为39万人，这将是新增就业人口连续第四个月下降。

失业率预期维持在3.6%，与前值持平，这或将是连续第四个月保持该水平。

市场的参与者将密切关注该就业报告是否出现任何经济放缓的迹象，从美国当周初请失业金的趋势来看，自4月以来呈现上升趋势。

图片来源：汤森路透

6月ISM制造业指数自今年2月以来持续下滑，原材料价格的大幅度上升限制了产能，6月数据下降至2020年7月以来新低。产能的缩减导致制造业的招聘面临压力，这表明就业数据可能疲弱。

美国ISM制造业指数

图片来源：TradingEconomics

2月、3月和4月的平均空缺职位约为1,150万个。5月份1100万人的预测将保持月度纪录不变。

在经济复苏的大部分时间里，就业问题一直是工人的缺席。人们并没有像预期的那样迅速地回到工作岗位。5月份的劳动参与率为62.3，比2020年2月的63.4低了一个多点。

美联储通过加息打压大宗商品价格，使本土企业进口原材料的成本降低，达到缩减上游成本的效果，但由于企业自身的融资成本随之上升，导致其生产和投资意愿降低。下游消费者由于自身信贷成本上升使其消费信心受挫，从而达到抑制市场需求，通胀下滑。

失业率或将触底，失业率可能将在7月出现反弹。

美股已经开始出现消化衰退的反弹走势，目前纳斯达克指数已经反弹至12000附近。维持下半年多头观点，策略以逢低看多为主。

拉加德发表讲话

欧洲的6月通胀数据进一步超出市场预期，市场开始关注欧洲央行拉加德在今晚是否会发表更多鹰派的指引，以挽救当前不断下挫的欧元。

欧洲理事会在6月会议报告中表明，对夏季和第四季度的增长持乐观态度。据指出，6月份的工作人员预测表明，旅游业出现了显著复苏。

成员们注意到，通胀前景的风险仍然向上倾斜，但总体上同意，大多数长期通胀指标似乎仍与欧洲央行的目标挂钩。还有人指出，目前没有观察到第二轮工资价格螺旋上升迹象。不过，委员表示，通货膨胀持续上升的时间越长，第二轮影响的风险就越大。因此，一些成员认为通货膨胀预期不一致的风险特别高，并强调了先发制人的重要性。对此，其他成员辩称，当前的环境在一些重要方面与20世纪70年代不同，例如央行透明度提高、总需求条件减弱、工会化程度降低等

目前，大多数成员在7月份的会议上支持上调25个基点的信号。尽管如此，许多成员还是倾向于为7月份更大幅度的加息敞开大门。在这种背景下，理事会大体上讨论了在9月份的会议上进行更大幅度加息的可能性。特别是，有人指出，渐进主义不一定被解释为小步缓慢行动，而是与较大的增量相一致。因此，理事会成员认为，预测时的市场定价可以被描述为渐进的。

目前需关注拉加德是否会在今晚的发言中发出7月加息50个基点的指引，目前欧元兑美元已经跌至1.014附近，接近平价。



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