4月美国非农就业数据来袭，道指能否止步4日连跌？

美国劳工统计局将于5月5日22：30（澳东时间）发布4月非农就业数据，市场预期 4 月份非农就业人数增加 18.5万人，前值为23.6万人；失业率预期小幅上升0.1%至3.6%。

市场预期4月平均时薪同比增长4.2%，环比增长0.3%，均与上月持平。

3 月份 JOLTS 职位空缺降幅超过普遍预期，减少了38.4万至 960 万，为2021年4月以来的最低水平，该数据自去年12月以来连续呈现下降态势（见下图），3月JOLTS 报告显示裁员与离职人数激增 248,000 人至 180 万人，为 2020 年 12 月以来的最高水平。这一增长主要来自建筑业，该行业裁员 112,000 人。 这一下降可能反映了房地产市受到更高抵押贷款利率的打击导致了更多的失业。虽然劳动力需求正在下降，但整体仍高于疫情前的水平。

美国职位空缺率来源：TradingEconomics

美国裁员和离职人数来源：TradingEconomics

Challenger的报告显示美国雇主在4月宣布裁员约 6.7万人，为今年以来最少，比 3 月份减少了 25%。 其中零售业裁员 14,689 人，比 3 月份增长 270%，其次是科技行业裁员 11,553人， 消费品制造商 裁员9,146人。 然而，在 2023 年前四个月，雇主宣布计划裁员 337,411 人，同比增长 322%，是 2020 年同期以来的最高水平。Challenger表示： “就像零售业和消费品制造商一样，传统和数字金融业都在努力应对利率上涨和消费者支出减少的可能性。 而近期的多家银行倒闭意味着该行业未来将采取更加谨慎的态度。”

美国挑战者企业裁员人数来源：TradingEconomics

与 1 月和 2 月相比，3 月的非农就业人数增长显示放缓， 并且市场预期这样的趋势将在4月延续，劳动力市场的疲软将有理由支持美联储在6月选择暂停加息。但按照历史平均水平来衡量，目前的职业空缺率反映了劳动力市场仍然趋紧，美联储的最终决策可能更多的需要参考下周的通胀数据。

截至5月5日，道琼斯指数已经连续4日收阴，近两个交易日主要收到了银行业风险重燃的扰动。对于今晚的趋势判断，若失业率走高，就业人数新增放缓对股市可能构成压力。反之，股指可能获得一定的技术修复，但预计仅是短期的。

道琼斯工业指数（蓝线）vs 失业率（红线）来源：Tradingview, CMC Markets

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