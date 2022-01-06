2022年的第一个非农重磅来袭！美股、黄金又将做何表现？

澳东时间1月8日00：30，美国将公布12月的失业率和非农就业人口。

尽管新冠变种Omicron变种在12月迅速传播，一些公司要求员工居家办公，但市场预计12月的劳动力市场是强劲的。

市场预期12月的新增就业岗位将为42.2万个，是11月21万的两倍。失业率将继续下滑0.1%，降低至4.1%。

市场预期就业市场正在迈向充分就业，这为美联储的紧缩政策进一步提供指引。目前美联储预测2022年将加息三次，每次25个基点。而在周三公布的ADP就业数据使市场预期美联储最快将在3月进行加息。

3月加息真的会发生？

自12月中旬以来，许多企业延长了在家工作的时间，一些员工被告知需要在家工作几周，例如高盛和苹果，其中苹果无限期推迟了公司员工返回办公室的时间。而自从圣诞假期结束之后，聚集性活动的猛增，使美国在开年的新冠感染病例直线飙升。因此，这可能会拖累1月份的就业增长， 1月份的就业人数或出现持平甚至负增长。

因此，尽管美联储官员有信心在较短的时间内实现充分就业目标，但Omicron的传播对这个前景构成巨大不确定性。大规模的感染会拖累2022年第一季度的经济复苏，服务业和劳动力供应就受到影响，因为一部分的工人、运输司机处于隔离状态，缺勤率将飙升。

因此，我个人预计美联储并不会无视疫情风险进行匆忙加息，在年中加息是合理的。如果1月的就业报告表现不佳，则有可能使美联储的发言不会像现在这样激进，美股则不会出现提前的抢跑行为。

美股周三的暴跌，可以被认定为市场对美联储提前加息和12月非农就业数据的提前消化，那么暴跌后迎来修正的概率相对较大，从昨日美股的反应来看，纳斯达克指数在箱体的下方迎来支撑，最低跌至15608。因此，如若纳指在接下来的一到两个交易日能继续维稳在15500上方，价格有望继续向上反弹。

黄金两次冲击1830失败，多头是否已经结束？

黄金在最近频繁走出过山车行情，在周三的分析中，我们提到黄金价格将有望冲击1830。黄金价格在当天晚间，ADP就业数据公布后，依旧走出了上涨行情，并触及1830关口。但在货币政策会议纪要公布后，黄金迅速转跌。因此能看出黄金价格对就业市场的复苏并没有做出过多的反应，其价格走势深受加息预期影响。

美联储现在的激进加息完全是受到了高通胀引发的经济滞涨，因此属于被迫加息。而1月美国新冠肺炎的激增，会直接影响到劳动力市场，尤其是工人就业。因此，供应链瓶颈在现阶段不会有好转迹象，黄金的抗通胀需求仍在。

因此，今晚的非农数据可能已经被消化，如若没有出现超预期的利好，黄金或有反弹修正需求。

黄金价格目前处于温和反弹趋势中，价格目前在1785上方止跌反弹，投资者需密切关注该区域能否形成有效支撑。

现货黄金 XAUUSD —— 4小时图

图片来源：CMC Markets



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