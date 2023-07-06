MetaTrader 4 (MT4)附加组件和插件的九个选择：

MetaTrader 4（MT4）以其用户友好的界面、先进的图表工具和使用自动交易策略的能力而闻名。然而，有了正确的附加组件和插件，交易者可以潜在地进一步提高他们在该平台上的交易体验。在这篇博客文章中，我们将讨论MT4附加组件和插件的九个选择。

要查看CMC Markets的全部MT4指标和插件，请查看这里。

1. Autochartist

Autochartist是一个强大的工具，它通过扫描市场寻找潜在的交易机会，并在发现模式时提醒交易者。该工具完全集成到MT4中，为交易者提供准确的市场分析和交易信号。对于没有时间自己分析市场的交易者来说，Autochartist是一个很好的工具，当您在CMC Markets开立账户时，可以免费使用。

2. MT4 Virtual Private Server (VPS)

3. Stealth Orders 作为我们FX Blue套餐的一部分，隐形订单（Stealth Orders）是一个潜在的有用工具，适用于那些希望保持其交易策略和仓位私密性的交易者。通过隐形订单，交易者可以向市场隐藏他们的订单，并确保他们的交易活动保持机密。该插件对于使用大交易量并希望避免推动市场的交易者来说非常有用。 4. MT4 Sentiment Trader MT4 Sentiment Trader（MT4交易员情绪指标）是一个对于希望了解市场情绪的交易员来说非常有用的工具。该指标显示了在特定货币对上持多头和空头的交易员的百分比。交易者可以利用这些信息来识别潜在的交易机会，并做出明智的交易决定。 5. One-Click Trading 一键交易（One-Click Trading）是为那些想快速进入和退出交易的交易者准备的。通过一键交易，交易者只需点击一个按钮就可以开仓和平仓交易，无需浏览多个菜单和屏幕。这个工具对使用剥头皮策略的交易者特别有用。 6. Correlation Matrix 关联性矩阵 （Correlation Matrix）是一个帮助交易者识别不同货币对之间的相关性的工具。该工具显示不同货币对之间的相关系数，帮助交易者识别潜在的交易机会并有效管理风险。 7. The Mini Terminal Mini Terminal（迷你终端）是一个多用途的应用程序，旨在通过更好的工具和信息帮助您更有效地进行交易。 8. Alert Manager Alert Manager（警报管理器）就像一个个人交易助理。它可以实时通知你 关于你的账户或市场的事件。它可以执行自动化操作，并且可以通过电子邮件或短信自动通知。 9. Excel RTD Excel RTD（Excel实时数据）允许交易者将他们的交易数据导出到Excel以便进一步分析。通过 MT4 Excel，交易者可以分析他们的交易表现，回溯测试他们的交易策略，并确定潜在的改进领域。 MT4 VPS是一种托管服务，允许交易者全天候运行其交易策略。通过MT4 VPS，交易者可以在远程服务器上运行他们的Expert Advisors（EAs）和智能交易策略，确保他们的交易策略顺利运行，不受干扰。MT4 VPS适用于希望全天候交易的交易者，而不必担心停电或互联网中断。



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