今日市场展望：美股如预期回调，欧磅稳定前行，澳元兑人民币关注4.6

纳指如周一的预期出现了一定程度的回落，昨日整体在11500 – 11700区间进行窄幅震动。昨日的欧洲央行论坛更像是央行巨头们的集体认错大会，三位央行行长均表示此前对通胀产生了误判。美联储主席鲍威尔表示，美国经济形势强劲，居民和企业资产负债表状况良好，经济能承受货币政策举措，收益率曲线的走势并不令人担忧。对通胀能否恢复至2%表示不确定。

从鲍威尔的言语中能明显看出，在我们认为美国经济有明显的衰退迹象时，美联储认为美国的经济将比市场所预想的更有韧性，但对通胀能否恢复至2%却表示没有信心，收益率曲线目前仍属于正常走势，允许进一步上行。并表示，降低通胀的过程将带来一些痛苦。而当前的形势下，美国暂未出现鲍威尔所设想的“痛苦“局面，即失业率飙升，制造业进入到衰退区间。因此，美联储在7月的会议大概率将维持75bps的加息幅度，股市或仍有最后一跌。

目前回落幅度已经达到6月中旬以来的一半水平，考虑到7月加息75bps的预期，价格仍有测试11000甚至刺破低点的可能性，我们需要等待这一恐慌的市场现象。支撑：11000，10600。

纳斯达克指数 NDAQ —— 4小时图

图片来源：CMC Markets

欧元兑英镑的走势整体呈现震荡上行趋势，在突破自2021年4月以来形成的震荡下行趋势阻力线后，价格获得进一步的多头延续，因此后续的进一步延申空间仍然可观。周线MACD指标底部金叉并进一步向多头发散。从4小时级别来看，欧元兑英镑属于震荡上行节奏，上行趋势线良好。从两位央行行长的对话中可以看出，欧洲央行行长拉加德表示能源对经济产生了重大的影响，通胀比预期要高，不太可能回到低通胀环境。并且在模拟俄罗斯天然气禁运情景后显示出极其困难的局面，周五的通胀数据料进一步上行，因此，在对经济前景和通胀悲观的情形下，欧洲央行有可能在7月的会议做出超预期的举动，即加息50bps。反观英国央行，英国央行行长表示加息并不是摆在桌面上的唯一选择，对英镑的走势表示并不意外，对英国而言汇率不是“好事”，也不是“坏事”。英国央行或采取更多的措施来抑制通胀，即加息50bps，但不如同欧洲央行一样表现的足够鹰派，对汇率的容忍度更高一些，因此，欧元兑英镑在基本面上也呈现利好。

欧元兑英镑 EUR/GBP —— 周线图

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欧元兑英镑 EUR/GBP ——４小时图

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澳元兑人民币汇率近期表现疲软，但在4.6附近获得较强的支撑，多根4小时收线下引线较长。整体趋势处于上行结构中的旗形整理阶段，目前处于下轨支撑区域。澳联储下周的利率政策会议大概率进行50bps的加息也将引领澳元摆脱近期的弱势走势，从短期目标而言，4.7为第一目标，若突破或进一步延申至4.8。若4.6不幸被跌破则多头失效。

澳元兑人民币 AUD/CNH —— 4小时图

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