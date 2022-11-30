纳指连跌三日，今晚鲍威尔又会带来怎样的信号？

纳指周二继续延续回落趋势，连续三个交易日收阴。市场正在等待美联储主席鲍威尔周四凌晨布鲁金斯学院就美国经济前景和就业市场发表讲话，这将是鲍威尔在12月中议息会议前的最后一次公开发言。

在本周早些时候，圣路易斯联储主席布拉德就表明当前市场低估了紧缩的风险，美联储可能比预期的要更加激进。美联储需要将利率提高至5%-7%的峰值区间，并在2023年和2024年前保持较高的利率，在2023年达到通货紧缩。纽约联储主席威廉姆斯也表明至少要到2024年才会降息。从他们的发言来看，即使此前他们或支持在12月的议息会议上将加息50个基点。但同时也表明了美联储不会很快的进行政策转向，要看到通胀回落至目标水平。这些发言显然是偏鹰派的，因此本周美股受到了一定的压力出现回落。

今晚美联储主席鲍威尔的发言可能会阐述以下言论：通胀开始出现好转的迹象，12月可能会加息50个基点，然而通胀距离美联储2%的目标仍有较大差距。美联储将抑制通胀放在首位，经济在一段时间低于潜在的增长水平将有助于通胀缓解，高利率将维持一段时间。

如果是这样发言，那鲍威尔的言论将是偏鹰派的，这有可能进一步打击市场的风险情绪，美元指数有可能止跌回升。

纳斯达克指数从图形上看跌破11600-11650的重要支撑位，MACD指标有背离迹象或形成死叉，价格或有进一步回落风险。

纳斯达克指数 NDAQ —— 日线图

来源：CMC Markets（11月30日）

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美元指数自11月以来从113附近持续回落，目前价格来到105附近，自11月中旬以来价格始终在该区域附近盘整。若价格能够企稳在105上方或形成一定的反弹空间，基本面上若鲍威尔发言偏鹰或提振美元。

美元指数 USDX —— 4小时图

来源：CMC Markets（11月30日）

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