在新冠疫苗乐观消息与对更多刺激性财政政策将出台的预期鼓励下，周二美国道琼斯30指数单日涨幅逾400点，或1.5%，首次冲破30000整数关口，航空、金融与能源板块继续强势上行。昨日美国胜选总统拜登提名前美联储主席耶伦为其行政部门的财政部长，由于耶伦在任职期间一项支持宽松刺激性货币政策，提升了投资者对更多财政刺激措施的预期。同时，特朗普行政部分已经批准开始总统换任程序，进一步缓解了自大选以来的紧张局面。

周期性股票支持美国股市继续冲高

自美欧几个医药公司公布新冠疫苗的高有效率后，之前受到疫情重击的行业板块股价连续上扬，尤其是航空公司股价急涨，美国波音公司股价11月涨幅高达56%，也是领涨道琼斯指数的主要成分股。同时，疫苗的希望给投资者带来对经济复苏的更达预期，美国标普指数工业原材料板块周二高开高走，单日涨幅近2%，11月份上行达20%。

比特币涨至19000关口之上

比特币周二继续突破上行，单日涨幅达4%，触及自2017年12月份以来最高19000关口以上，年度涨幅达150%。Paypal表示将允许用户购买、持有并卖出比特币，并提高其周购买量至2万美元，初始购买量为1万美元。目前比特币市值达3.559千万美元，高于2017年12月份的市值3.3318千万。另外，投资资金涌入比特币对冲货币贬值风险，为支持比特币冲高的另一重要因素。技术形态上比特币的进一步上行目标有望冲刺21000关口。

冒险投资意愿打压金价跌破

投资冒险意愿高涨继续施压于黄金价格，纽约商品交易所的黄金期货价格连续第二个交易日大幅下滑，昨日再度下行37美元，至1803美元。近期受到股市与其他风险资产包括比特币与原油价格上行的压力，黄金价格大幅下滑。新冠疫苗的乐观预期使得投资者相信经济恢复将在2021年有强劲表现，黄金做为典型的避险资产失去吸引力。11月份以来，黄金价格与股市重新回到正常情况下的负相关走势。

技术形态上，自昨日收盘突破1848关键支持位置后，黄金便确定进一步下行的趋势，进一步下方的潜在空头目标集中在1780附近。



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