英镑触底反弹爆拉300点，关于见底逻辑的讨论。

货币政策委员会（MPC）昨日以 6 票对 3 票的多数投票决定将利率上调 25 个基点，少数成员则倾向于加息 50 个基点。在投票分歧方面，MPC 内部仍然存在一些分歧，外部成员 哈斯克尔、曼恩和桑德斯倾向于更快地收紧政策，以控制工资和通胀压力。这些成员预计产能压力在预测期内仍将保持相对强劲，并认为现在进一步收紧政策将降低以后出现更持久、成本更高的紧缩周期的风险。

在进一步紧缩政策的道路上，MPC取消了之前的“未来几个月”前瞻指引，取而代之的是他们准备调整任何进一步提高银行利率的规模、速度和时机，以应对经济前景和通胀压力的变化。委员会指出，他们特别警惕通胀压力持续存在的迹象，并将“在必要时采取有力行动”。

在增长方面，英国央行将其第二季度增长预期下调至-0.3%(之前为+0.1%)，原因是4月份GDP数据弱于预期，并反映了一些临时因素，如6月份额外的银行假期以及预期的测试和跟踪活动下降。然而，MPC指出，尽管有潜在增长放缓的早期迹象，但需求总体上保持强劲，并符合5月货币政策报告的预测。在第二季度之后，英国央行预计政府最近宣布的生活成本支持计划将在推出后的第一年内推动GDP增长约0.3%，并指出鉴于宣布的财政措施具有针对性和先期实施的性质，这一预测存在上行概率。

在通胀方面，由于5月油价进一步上涨以及 10 月份 Ofgem 价格上限的预期上调，MPC 略微上调了近期通胀预测。具体而言，英国央行现在预计 CPI 通胀将在 10 月份达到 11% 以上的峰值，略高于与 5 月货币政策报告中 2022 年第四季度预测的 10%。此外，它指出通胀压力似乎在主要组成部分扩大，包括在服务部门，其他成本和价格压力指标仍然强劲。

由于近期受美元的持续强势打压，英镑兑美元在本周二跌至2020年3月疫情以来的最低水平1.1934。由于预期的通胀进一步上行会使英镑在今年不会停止货币政策收紧的脚步，而若通胀压力持续存在，不排除英国央行采取更大的加息幅度（50bps），而美联储在6月加息75bps后，随着能源价格在6月的明显回落，预计通胀数据将到达峰值。因此，年内多次加息75bps的概率较低。美联储在今年第一季度通过公开市场操作的亏损已经达到3300亿美元，2年期与10年期美债收益率在本周再次倒挂，为经济前景蒙上阴影。并且非农就业的增长放缓，一些部门的就业陷入饱和状态，因此美国在第三季度失业率回升的概率较大，这也成为美联储放缓加息节奏的依据。因此，经济下行风险，货币政策的预期转向将限制美元指数的涨势，而这也将为英镑带来支撑。

由于持续高烧的通胀使英国民众对英国央行的信息降低至谷底，根据英国央行的最新调查显示，只有25%的受访者对英国央行在控制通胀上表示满意，情绪处于冰点位置。但市场在遇到情绪冰点的时候，往往意味着更大的机遇，因此，笔者认为英镑年内的低点或已形成。

英镑兑美元在本周二跌至2020年3月疫情爆发以来的低点1.1934，虽然昨日英国央行仍实行了有分歧的“鸽派”加息，但英镑探底回升拉升300个点，体现出市场强劲的买盘。综上论述，英镑兑美元近期可参考逢低看多的策略，下方支撑：1.22，1.215。

英镑兑美元 GBPUSD —— 周线图

图片来源：CMC Markets



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