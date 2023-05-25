金融早报：由于债务谈判停滞不前，美股续跌，但英伟达股价盘后飙升

美国股市连续第二个交易日下跌，因为债务谈判在距违约期限只有一周但仍未达成协议。 市场情绪恶化，违约风险上升，经济不确定性拖累周期股走低，波动率指数飙升 8% 至 20 以上。另外，美联储会议纪要内容显示，联储官员对是否持续升息产生歧义，说明其对继续货币紧缩的进程缺乏信心。值得注意的是美国债券收益率攀升伴随美元走强，表明美联储可能会在更长时间内维持高利率，资金流向美元以寻求安全。

相比之下，由于对云计算和生成人工智能应用程序芯片的强劲需求，英伟达第一季度财告大大超过预期，股价在盘后交易中飙升 25%。 该芯片制造商对当季业绩提供了积极的前景指引。 英伟达的上涨可能会导致纳斯达克在期货市场开盘时进一步上涨。 在亚洲的人工智能相关的科技股可能会顺风顺水。

在大宗商品方面，由于中国经济复苏前景黯然，铜等基本金属进一步下跌。 黄金受美元走强打压，油价仍处于双底反转趋势，主要是技术性逢低买入，美国库存减少也增加了上行动能。

亚洲市场普遍低开，ASX 200 期货下跌 0.50%，恒生指数期货下跌 1.01%，日经 225 指数下跌 0.20%。

金融市场主要行情：

标普 500 指数 11 个板块中有 10 个收低，其中房地产和金融板块领跌，分别下跌 2.21% 和 1.31%。 能源再次成为唯一以涨价的板块，随着油价扩大涨幅上涨 0.52%。

英伟达在第一季度超出了盈利预期。 该芯片制造商报告每股收益为 1.09 美元（调整后）。 预期为 0.92 美元。 收入为 71.9 亿美元，而预期为 65.2 亿美元。 它的数据中心和游戏收入都超过了分析师的预期。 该公司表示，这一增长是由云计算和生成人工智能应用对 GPU 芯片的需求推动的。 英伟达预计本季度营收为 110 亿美元，远高于预期的 75 亿美元。

Snowflake 的股价在盘后交易中下跌了 11%，尽管盈利预期超出预期，但由于业绩指引未达预期。 这家云数据平台提供商报告的每股收益为 0.15 美元，而预期为 0.05 美元。 收入为 6.24 亿美元，而预期为 6.08 亿美元。 不过，该公司预计其产品收入为 26 亿美元，低于市场普遍预期的 2024 财年 27 亿美元。

由于未达到盈利预期，中国电动汽车制造商小鹏汽车的股价在美国市场下跌 5%。 该公司面临宏观上的挑战，以及来自特斯拉和比亚迪的激烈竞争，报告收入同比下降 50%，并预计本季度汽车交付量将下降至 21,000 至 22,000 辆。

在新西兰联储鸽派加息后，新西兰元兑美元汇率下跌 2.2%。 该银行将 OCR 提高了 25 个基点，但表示其加息活动可能已经结束。

澳大利亚证券交易所和新西兰证券交易所的公告/新闻：

新西兰恒天然乳液公司Fonterra (ASX/NZX: FSF) 公布 23 财年第三季度税后利润为 13.26 亿新西兰元，每年增长 8.54 亿新西兰元，并宣布 2023-2024年预测 Farmgate Milke 价格为每公斤 7.25 至 8.75 新西兰元， 中值为每公斤 8 新西兰元。 该公司将其全年收益预期从每股 55-75 新西兰元上调至每股 65-80 新西兰元。

今日议程：

美国第一季度 GDP（第二次估算）



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