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早间总结： 纳斯达克指数延续四周连胜势头，美国两党债务上限谈判有望达成和解

撰写者

Tina Teng

MARKET ANALYST

Best in-house analyst award (dark version)

23 May 2023, 15:40

早间总结： 纳斯达克指数延续四周连胜势头，美国两党债务上限谈判有望达成和解


周一，美股收盘时涨跌互现，纳斯达克指数和标普500指数收高，但道琼斯指数下跌。纳斯达克指数在过去连续四周收高，这是由于资金涌入现金充裕的大型科技巨头，以求在美国银行危机后后寻求避险。与此同时，以工业为主的道琼斯指数连续两天下跌，因暗淡的经济前景使得周期性板块承压。尽管美国债务违约的可能性很小，但投资者仍在谨慎地关注谈判进展，美国总统拜登和众议院议长麦卡锡将在美东时间下午5点半举行会议。  

值得注意的是，美债收益率连续7个交易日攀升，而美元指数持续保持在103以上，达到一个月来的高位，市场预计尽管可能在6月暂停加息，但美联储将保持高利率水平。这使得黄金价格下跌，从5月初创下历史新高后回落，而原油价格企稳但缺少价格线索。

亚洲市场将开盘上涨，ASX200指数期货上涨0.1%，恒生指数期货上涨0.31%，日经225指数上涨0.52%。
 

价格走势： 

  • 标普500指数中的11个行业中，有6个行业上涨，其中通信服务行业领涨，涨幅1.17%消费类行业，包括必需消费品和非必需消费品，表现不佳，分别下跌1.47%和0.37%。 
  • Zoom股票在盘后交易中上涨1.7%，超出了盈利预期。这家视频通信公司公布的每股收益为1.16美元，超过了预期的0.99美元，收入为111亿美元，高于预计的108亿美元。该公司提高了“2024财年的展望，同时继续在人工智能等创新领域进行投资...”。
  • Meta Platforms的股价上涨1%，尽管欧洲隐私监管机构对其向美国转移欧盟用户数据处以创纪录的12亿欧元（13亿美元）罚款。自2020年以来，美国社交媒体公司的隐私问题一直是Meta与欧洲立法者之间的一个问题。Meta表示将对这一决定和罚款提出上诉。
  • 摩根大通的股价下跌0.8%虽然该银行在投资者日提升了其利率收入展望，但是由于经济前景恶化，该银行提供了疲软的交易和投资银行业务预测。
  • 在美国和亚洲主要经济体的货币政策导向相悖的情况下，美元日元和人民币继续走强。
  • 黄金的回落可能会因美元和债券收益率的上涨而持续。这也可能是技术上的修正，因为双顶形态出现，可能在近期将黄金价格回落至约1900美元/盎司。
  • 相比之下，从技术角度看，WTI期货似乎继续反弹趋势，可能形成的一个双底反转形态也许会使其再次上涨至80美元/桶以上。

澳大利亚证券交易所和新西兰证券交易所的公告/新闻： 

  • 特纳斯汽车集团（NZXTRA）报告了截至331日的2023财年的创纪录收益。收入为389.6万纽币，比一年前增长13%，利润增长9%至52.2万纽币。2023财年股息宣布为7纽币分，全年派息为23纽币分，年度总收益率为8.5%。 

今日议程： 

  • 澳大利亚Flash制造业PMI
  • 日本银行4月核心CPI年率。


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