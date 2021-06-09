市场犹豫不决，聚焦本周美国5月CPI

周二美元走强，风险资产包括股市、非美元货币与黄金均显示上行压力。美国股市本周两个交易日收盘近于持平，标普500指数在接近历史高位的区间徘徊，显现出投资者在下周美联储的议息会议前显现警觉态度。

由于美国自4月份以来通胀率急升，劳动市场持续改善，投资者对美联储将收紧货币政策的担忧愈发强烈。上次美联储的会议纪要内容中显示，部分官员已经表示将重新考虑现行的货币政策，预示在下周的会议上，美联储可能会明确是否提前削减货币量化宽松规模的时间。

美国5月份CPI或给美元带来新一轮涨势

明日即将公布的美国5月份消费者物价指数（CPI）将成为本周市场关注的焦点，若通胀率持续上行，将增强美联储收紧货币政策的预期。根据预期统计，5月份美国通胀率将较去年同期上涨4.6%， 4月份美国通胀率同期走升4.2%，引发美元急涨，风险资产大幅下滑。若本月出现同样的强劲数据，可能引发市场出现相似的行情。但美元走强的行情仍然可能为短期，一直到下周美联储会议前，金融市场或都将处于窄幅整理的走势，难以有突破行情的出现。

美联储6月议息难以改变大行情

5月份的CPI强势已经在投资者的预期之内，美联储曾经几度表示，通胀率的上行将为暂时状况。原因有二：第一，随着欧美地区新冠疫苗接种率的上升，新冠受染人数大幅下滑，一些新冠经济封锁措施取消引发需求骤升，但供给面却仍然未能迅速恢复，为引发物价上涨的主要原因。其二，2020年4月为美国启动新冠封锁的时期，引发消费骤减，故环比基数较差，导致4月以来的年度通胀率大涨。基于以上两个因素，美联储认为，通胀率将随着供给转向平衡后逐步恢复到正常区间。故无论5月CPI数据如何，都不会引发美联储在本次会议上做出任何货币政策的改动。并且上个周五公布的5月份非农就业增长人数并不及市场预期，劳动力市场供给不足也将是支持现行货币不变的因素。

周期性股票将继续领涨大盘

那么2021年的股票板块中将有卓越表现的仍然为周期性股票，这些将受益于经济重启而预期业绩将大幅增长的板块，包括能源、银行、航空等旅游相关的板块。银行板块将受到升息预期的支持继续涨势，美国摩根大通股价迄今的年度涨幅达34%，美国富国银行当前年度涨幅达57%。能源板块将受到原油价格走升而继续坚挺。昨日，美国西德克萨斯原油期货价格冲破70美元关口，为2年半以来高位，并且这一上涨行情有望在本年继续，其下一个潜在的价格将在80美元附近。而航空、邮轮等旅游相关板块也将受需求上涨而进入新一轮的反弹走势。



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