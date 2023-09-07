亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.7

澳洲股市



今日澳洲指数三连阴，S&P/ASX 200指数跌1.19%，报7171点； ASX All Ordinaries指数跌1.16%，报7374.9点；ASX Small Ordinaries指数跌0.93%，报2786.8点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：电池金属勘探和开发商Liontown Resources Ltd （+9.03%），勘探公司Chalice Mining Ltd（+7.93%）以及生物制药公司Telix Pharmaceuticals Ltd（+3.8%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：零售商Super Retail Group（-7.58%）；娱乐集团The Star Entertainment Group Ltd（-5.7%）以及煤矿公司Coronado Global Resources Inc.（-5.69%）。



S&P/ASX 200中的11个板块全部下跌，材料板块领跌大盘，下跌3.17%。



来源：ASX

香港股市



香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.34%，报18202.07点；国企指数跌1.39%，报6314.67点；恒生科技指数跌2.04%，报4091.65点。南向资金今日净买入70.47亿元，近5日累计净买入303.44亿元。



盘面上，半导体、新能源汽车板块走弱。



半导体方面，中芯国际跌7.6%，华虹半导体跌5.75%，协鑫科技跌4.32%，ASMPT跌2.63%。



新能源汽车方面，恒大汽车跌8.73%，五菱汽车跌3.08%，蔚来跌2.61%，长城汽车跌2.6%。

商品外汇



来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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