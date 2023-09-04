亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.4

澳洲股市



今日澳洲指数早盘高开低走，午后小幅拉升，S&P/ASX 200指数涨0.56%，报7318.8点； ASX All Ordinaries指数涨0.48%，报7527.7点；ASX Small Ordinaries指数涨0.37%，报2855.4点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：锂矿公司Liontown Resources Ltd（+8.78%），铀生产公司Paladin Energy Ltd（+6.86%）以及石墨生产商Syrah Resources Ltd（+5.22%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂资源勘探公司 Lake Resources N.L.（-6.98%）；银行和金融服务公司Bendigo and Adelaide Bank Ltd（-3.47%）以及投资管理公司Challenger Ltd（-3.44%）。



S&P/ASX 200中的11个板块有7个板块下跌，但材料、能源板块大幅上涨推升大盘，分别上涨1.95%和1.59%。

来源：ASX



香港股市



香港股市高开高走。截至收盘，恒生指数涨2.51%，报18844.16点；国企指数涨3.17%，报6533.45点；恒生科技指数涨3%，报4305.02点。南向资金今日净买入42.99亿元，近5日累计净买入187.29亿元。



盘面上，内房、内险、汽车股领涨大盘。



内房板块方面，融创中国涨34.04%，新城发展涨18.3%，富力地产涨16.67%，碧桂园涨14.61%。



内险板块方面，中国人寿涨8.07%，中国太保涨7.91%，中国平安涨6.71%，新华保险涨5.65%。



汽车股方面，零跑汽车涨6.87%，东风集团股份涨3.82%，吉利汽车涨3.49%，北京汽车涨3.23%，比亚迪涨3.09%，蔚来涨3.04%。



商品外汇





来源：CMC Markets

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来源：CMC Markets NG平台



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