X

选择您要开设的帐户

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.27

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

27 Sep 2023, 21:25

澳洲股市


今日澳洲指数早盘一度走低，盘中多次回升，最终小幅收跌。S&P/ASX 200指数跌0.11%，报7030.3点； ASX All Ordinaries指数跌0.12%，报7229.8点；ASX Small Ordinaries指数跌0.28%，报2710.8点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：医疗设备公司Resmed Inc（+4.79%），博彩公司Tabcorp Holding Ltd（+5.95%）以及生物制药公司Neuren Pharmaceuticals Ltd（+3.05%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：娱乐集团The Star Entertainment Group Ltd （-16%），西澳矿业公司De Grey Mining Ltd（-4.7%）以及锂矿发展公司Sayona Mining Ltd（-4.55%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有9个板块下跌，信息技术为下跌最多的板块，下跌0.96%。


来源：ASX

 

香港股市


香港股市反弹。截至收盘，恒生指数涨0.83%，报17611.87点；国企指数涨0.65%，报6069.84点；恒生科技指数涨0.43%，报3833.87点。南向资金今日净买入36.82亿元，近5日累计净买入88.91亿元。


盘面上，物流、制药、医疗保健板块走强。


物流股方面，乐舱物流涨32.39%，嘉里物流涨21.43%，远见控股涨17.5%。


制药股方面，联邦制药涨8.57%，药明康德涨7.72%，歌礼制药涨7.26%，信达生物涨6.94%，韩森制药涨4.26%。


医疗保健股方面，康基医疗涨5.28%，瑞尔集团涨4.63%，威高股份涨3.77%，微创机器人涨3.79%，先健科技涨3%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.

来自CMC的最新消息

Market update

10月市场展望，美元加速赶顶，静待市场磨底

美元指数触及106大关，年内或已触及顶峰？美股震荡走弱，后市面临进一步下跌？中国股市成交低迷，节后能否回暖？油价持续走高，后续是否突破100大关？黄金表现坚挺，第四季度或有布局机会？

26 Sep 2023

Market outlook

苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

CMC insights

您持有特斯拉股票吗？8月24日，特斯拉股票将正式迎来“一拆三”！

Market update

中国电动车库存是否会受到欧盟反补贴调查的影响？

相关文章

Market outlook

苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

苹果将于美东时间9月12日上午10点举行，此次发布会预计将发布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他产品。此次发布会被命名为“Wonderlust”。

12 Sep 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.26

今日澳洲指数走弱，S&P/ASX 200指数跌0.54%，报7038.2点； ASX All Ordinaries指数跌0.55%，报7238.3点；ASX Small Ordinaries指数跌0.61%，报2718.4点。香港股市全天下跌。截至收盘，恒生指数跌1.48%，报17466.9点；国企指数跌1.62%，报6030.77点；恒生科技指数跌1.69%，报3817.27点。南向资金今日净买入1.59亿元，近5日累计净买入84.09亿元。

26 Sep 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.25

今日澳洲指数探底回升，S&P/ASX 200指数涨0.11%，报7076.5点； ASX All Ordinaries指数涨0.12%，报7278.6点；ASX Small Ordinaries指数涨0.25%，报2735点。香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.82%，报17729.29点；国企指数跌2.11%，报6130.25点；恒生科技指数跌2.72%，报3882.9点。南向资金今日净买入60.33亿元，近5日累计净买入117.36亿元。

25 Sep 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.22

今日澳洲指数触底反弹，S&P/ASX 200指数涨0.05%，报7068.8点； ASX All Ordinaries指数涨0.05%，报7270点；ASX Small Ordinaries指数涨0.037%，报2728.1点。香港股市大幅反弹。截至收盘，恒生指数涨2.28%，报18057.45点；国企指数涨2.68%，报6262.61点；恒生科技指数涨3.69%，报3991.33点。南向资金今日净卖出42.28亿元，近5日累计净买入144.35亿元。

22 Sep 2023