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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.22

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

22 Sep 2023, 20:45

澳洲股市


今日澳洲指数触底反弹，S&P/ASX 200指数涨0.05%，报7068.8点； ASX All Ordinaries指数涨0.05%，报7270点；ASX Small Ordinaries指数涨0.037%，报2728.1点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：锂钽生产商 Pilbara Minerals Ltd（+6.78%），蔬菜水果供应商Costa Group Holdings Ltd（+6.55%）以及金融服务公司Insignia Financial Ltd（+3.77%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：教育集团IDP Education Ltd（-5.9%），黄金生产和勘探公司Regis Resources Ltd（-3.13%）以及房地产集团HMC Capital Ltd（-2.97%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有6个板块上涨，房地产为下跌最多的板块，下跌1.48%。公用事业、能源板块走高，分别上涨0.79%和0.72%。


来源：ASX

 

香港股市


香港股市大幅反弹。截至收盘，恒生指数涨2.28%，报18057.45点；国企指数涨2.68%，报6262.61点；恒生科技指数涨3.69%，报3991.33点。南向资金今日净卖出42.28亿元，近5日累计净买入144.35亿元。


盘面上，中概互联网、新能源汽车板块领涨


中概互联网方面，腾讯涨3.5%，百度涨2.78%，快手涨5.13%，哔哩哔哩涨4.79%，阿里涨3.93%，美团涨3.87%，京东涨3.08%，网易涨6.23%。


新能源汽车方面，恒大汽车涨5.88%，小鹏汽车涨5.52%，长城汽车涨4.68%，理想汽车涨4.05%。

 


商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  


   
来源：CMC Markets NG平台


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