亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.12

澳洲股市



今日澳洲指数先抑后扬，S&P/ASX 200指数涨0.2%，报7206.9点； ASX All Ordinaries指数涨0.2%，报7402.9点；ASX Small Ordinaries指数跌0.011%，报2775点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：金融公司Link Administration Holdings Ltd（+5.99%），肿瘤治疗公司Imugene Ltd（+5.08%）以及锂钽生产商Pilbara Minerals Ltd（+4.31%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：矿产公司Syrah Resources Ltd（-7.38%）；石油公司Viva Energy Australia（-7.28%）以及软件服务公司Brainchip Holdings Ltd（-6.78%）。



S&P/ASX 200中的11个板块有6个板块上涨，但能源板块领跌，拖累大盘，下跌1.43%。



来源：ASX

香港股市



香港股市低开后持续拉升曾一度翻红，午后走势疲软，小幅收跌。截至收盘，恒生指数跌0.39%，报18025.89点；国企指数跌0.61%，报6260.19点；恒生科技指数跌0.47%，报4063.96点。南向资金今日净买入67.29亿元，近5日累计净买入196.87亿元。



盘面上，内房、汽车板块领涨。



内房股方面，远洋集团涨82.42%，正荣地产涨50.44%，宝龙地产涨19.59%，融信中国涨11.59%，中国恒大涨5.19%，碧桂园涨3.88%。



汽车股方面，零跑汽车涨3.49%，比亚迪股份涨2.82%，长城汽车涨2.71%，理想汽车涨1.42%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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