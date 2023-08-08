亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.8

澳洲股市



今日澳洲指数高开低走，S&P/ASX 200指数涨0.03%，报7311.1点； ASX All Ordinaries指数平收，报7519.7点；ASX Small Ordinaries指数跌0.55%，报2837点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：水泥生产公司 James Hardie Industries PLC（+14.38%），家电供应商Reece Ltd（+3.93%）以及家庭服务平台Life360 Inc（3.31%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂矿开发公司Sayona Mining Ltd（-13.33%）；煤生产商Coronado Global Resources Inc（-11.55%）以及房地产信托基金Charter Hall Long Wale Reit（-5.71%）。



S&P/ASX 200中的11个板块有6个板块上涨，医疗保健板块表现最好，上涨0.59%。





来源：ASX



S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别Pilbara Minerals Ltd (30.95M)， Telstra (15.03M)，Paladin Energy Ltd (13.71M)，Coronado Global Resources Inc (12.13M)，South32 Ltd (9.84M)。

香港股市



香港股市低开低走。恒生指数跌1.81%，报19184.17点；国企指数跌2.18%，报6587.75点；恒生科技指数跌2.78%，报4374.2点。南向资金今日净买入73.3亿元，近5日累计净买入98.54亿元。



盘面上，内地房地产、新能源汽车、中概互联网领跌。



内地房地产方面，碧桂园跌14.39%，富力地产跌10.27%，融创中国跌8.46%，龙湖集团跌4.87%，万科跌4.61%。



新能源汽车方面，恒大汽车跌15.06%，蔚来汽车跌5.11%，小鹏汽车跌3.95%，比亚迪股份跌3.92%，理想汽车跌3.69%。



中概互联网方面，腾讯跌1.88%，阿里跌2.67%，京东跌4.38%，百度跌3.89%，哔哩哔哩跌4.64%。

商品外汇





来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计







来源：CMC Markets NG平台



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