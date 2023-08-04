亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.4

澳洲股市



今日澳洲指数小幅上涨，S&P/ASX 200指数涨0.19%，报7325.3点； ASX All Ordinaries指数涨0.18%，报7535.9点；ASX Small Ordinaries指数涨0.032%，报2850.5点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：石油和天然气勘探公司 Karoon Energy Ltd（+4.19%），披萨连锁店 Domino’s Pizza Enterprises Ltd（+3.97%）以及建筑公司NRW Holdings Ltd（3.8%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：医疗设备公司 Resmed Inc（-9.31%）；金融科技公司 Block Inc（-5.83%）以及石墨生产商 Syrah Resources Ltd（-4.20%）。



S&P/ASX 200中的11个板块有10个板块下跌，信息技术板块领跌大盘，下跌1.63%。



来源：ASX



S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别Pilbara Minerals Ltd (31.41M)，Sayona Mining Ltd (22.14M)，South32 Ltd (18.55M)， Telstra (14.83M)， Insurance Australia Group Ltd (1.84%)。

香港股市



香港股市高开低走。恒生指数涨0.61%，报19539.46点；国企指数涨1.21%，报6732.58点；恒生科技指数涨2.06%，报4497.31点。南向资金今日净卖出57.31亿元，近5日累计净买入16.07亿元。



盘面上，内地房地产、中资券商、内银、新能源汽车冲高回落。



内地房地产方面，美的置业涨5.23%，融创中国涨3.76%，龙湖集团涨2%。



内银股方面，邮储银行涨2.29%，甘肃银行涨1.27%，招商银行涨1.08%，郑州银行涨1%。



新能源汽车方面，蔚来汽车涨5.87%，理想汽车涨2.63%，小鹏汽车涨2.11%。



中资券商股方面，国联证券下跌9.01%，早间开盘一度冲高涨超13%，中信证券涨3.02%，华泰证券涨2.32%，广发证券涨1.96%。

商品外汇



来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计







来源：CMC Markets NG平台



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