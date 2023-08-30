亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.30

澳洲股市



今日澳洲指数上涨，S&P/ASX 200指数涨1.21%，报7297.7点； ASX All Ordinaries指数涨1.22%，报7506.8点；ASX Small Ordinaries指数涨1.09%，报2848.4点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：软件服务公司BrainChip Holdings Ltd（+9.09%），锂矿发展公司 Sayona Mining Ltd（+8.70%）以及医疗保健公司Healius Ltd（+7.75%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：金矿勘探公司Chalice Mining Ltd（-25.20%）；建筑材料公司Boral Ltd（-7.95%）以及旅行集团Flight Centre Travel Group Ltd（-2.81%）。



S&P/ASX 200中的11个板块有9个板块上涨，工业板块为表现最好的板块，上涨2.14%，过去5天累计上涨2.57%。

来源：ASX

香港股市

香港股市高开低走。截至收盘，恒生指数跌0.01%，报18482.86点；国企指数跌0.47%，报6356.5点；恒生科技指数跌0.92%，报4195.41点。南向资金今日净买入45.91亿元，近5日累计净买入194.31亿元。



盘面上，汽车、绿电、恒大系跌幅居前。



汽车股方面，蔚来跌7.4%，北京汽车跌2.73%，东风集团跌2.68%。



绿电股方面，大唐新能源跌16.74%，华润电力跌4.67%，大唐发电跌3.94%，中国电力跌3.83%，华能国际电力跌3.45%。



恒大系方面，中国恒大跌10%，恒大汽车跌5.5%，恒大物业跌1.45%。



商品外汇



来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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