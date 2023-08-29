亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.29

澳洲股市



今日澳洲指数上涨，S&P/ASX 200指数涨0.71%，报7210.5点； ASX All Ordinaries指数涨0.69%，报7416.4点；ASX Small Ordinaries指数跌0.35%，报2817.7点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：锂矿发展公司 Sayona Mining Ltd（+26.37%），建筑服务集团Johns Lyng Group Ltd（+9.01%）以及矿业服务及加工公司Mineral Resources Ltd（7.97%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：资管公司Link Administration Holdings Ltd（-6.72%）；肿瘤治疗公司Imugene Ltd（-5.97%）以及软件服务公司BrainChip Holdings Ltd（-5.17%）。



S&P/ASX 200中的11个板块有9个板块上涨，材料、非必需消费板块领涨大盘，分别上涨1.6%和1.42%。





来源：ASX



香港股市



香港股市高开高走。截至收盘，恒生指数涨1.95%，报18484.03点；国企指数涨2.25%，报6386.8点；恒生科技指数涨2.59%，报4234.43点。南向资金今日净买入29.06亿元，近5日累计净买入179.62亿元。



盘面上，汽车、生物科技、内房股走强。



汽车股方面，北京汽车涨17.02%，比亚迪股份涨5.6%，理想汽车涨4.19%，长城汽车涨3.22%。



生物科技方面，3D Medicines涨10.78%，康希诺生物涨5.32%，荣昌生物涨4.95%，君实生物涨4.42%。



内房股方面，绿地香港涨18.52%，富力地产涨18.1%，绿城中国涨13.11%，融创中国涨12.64%，碧桂园涨12.35%。



商品外汇



来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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