亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.18

澳洲股市



今日澳洲指数震荡，S&P/ASX 200指数涨0.03%，报7148.1点； ASX All Ordinaries指数涨0.02%，报7366点；ASX Small Ordinaries指数跌0.22%，报2807.3点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：资产管理公司 Magellan Financial Group（+13.26%），房地产公司 Abacus Group（+10.19%）以及商业和工业地产集团 Goodman Group（7.28%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：肿瘤治疗公司 Imugene Ltd（-15.96%）；零售商Super Retail Group Ltd（-6.85%）以及物业基金管理公司 Centuria Capital Group（-5.92%）。



S&P/ASX 200中的11个板块有4个板块上涨，房地产板块领涨大盘，上涨1.88%。



来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别Telstra (41.80M)，Mirvac Group (20.16M)，Nickel Industries Ltd (17.99M)，Pilbara Minerals Ltd (17.97M)，Vicinity Centres (15.68M)。

香港股市



香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌2.05%，报17950.85点；国企指数跌2.31%，报6146.99点；恒生科技指数跌3.63%，报4007.39点。南向资金今日净卖出40.91亿元，近5日累计净买入184.4亿元。



盘面上，制药、恒大系、新能源汽车股领跌。



制药板块中，中国医药跌7.62%，韩森制药跌4.18%，药明康德跌2.33%，信达生物跌3.82%。



恒大系中，恒大物业跌9.09%，恒大汽车跌16%。



新能源汽车板块中，小鹏汽车跌6.58%，蔚来汽车跌5.54%，理想汽车跌5.24%

商品外汇



来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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