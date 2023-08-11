亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.11

澳洲股市



今日澳洲指数表现弱势，S&P/ASX 200指数跌0.24%，报7340.1点； ASX All Ordinaries指数跌0.19%，报7554.2点；ASX Small Ordinaries指数涨0.56%，报2870.8点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：娱乐集团 The Star Entertainment Group Ltd（+17.95%），石墨生产商 Syrah Resources Ltd（+10.61%）以及财富管理公司 AMP Ltd（8.26%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂勘探公司 Lake Resources N.L.（-7.14%）；能源公司 New Hope Corporation Ltd（-3.74%）以及锂发展公司 Sayona Mining Ltd（-3.57%）。



S&P/ASX 200中的11个板块有9个板块下的，能源板块跌幅最大，下跌1.93%。



来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别The Star Entertainment Group Ltd (43.42M)， AMP Ltd (30.36M)， Telstra (15.62M)， Pilbara Minerals Ltd (14.86M)， Vicinity Centres (11.46M)。

香港股市



香港股市高开低走。恒生指数跌0.9%，报19075.19点；国企指数跌1.33%，报6540.63点；恒生科技指数跌2.39%，报4273.19点。南向资金今日净买入71.79亿元，近5日累计净买入138.4亿元。



盘面上，中资券商、内险股走弱，电信股逆市走强。



中资券商股方面，中金跌7.23%，国联证券跌6.22%，中信证券跌5.94%，光大证券跌5.74%，华泰证券跌5.34%。



内险股方面，复星国际跌7.25%，中国人寿跌3.36%，中国平安跌2.74%，中国太保跌2.56%。



电信股方面，中国电信涨2.31%，中国移动涨2.08%，中国联通涨0.53%。

商品外汇





来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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