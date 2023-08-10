亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.10

澳洲股市



今日澳洲指数走高，S&P/ASX 200指数涨0.26%，报7357.4点； ASX All Ordinaries指数涨0.33%，报7568.5点；ASX Small Ordinaries指数小幅涨0.68%，报2854.8点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：锂勘探公司Lake Resources N.L.（+27.27%），建材公司Boral Ltd（+8.47%）以及锂矿发展公司 Sayona Mining Ltd（7.69%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：公用事业公司Downer Edi（-6.39%）；会计软件公司 Xero Ltd（-3.72%）以及能源公司AGL Energy Ltd（-3.11%）。



S&P/ASX 200中的11个板块有8个板块上涨，能源板块涨幅最大，上涨2.27%。信心技术板块走弱，下跌1.79%。

来源：ASX



S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别AMP Ltd (36.20M)， Telstra (34.03M)， Beach Energy Ltd (17.33M)， Pilbara Minerals Ltd (15.15M)， Paladin Energy Ltd (14.85M)。

香港股市



香港股市低开，午后持续拉升并翻红。恒生指数涨0.01%，报19248.26点；国企指数涨0.23%，报6628.55点；恒生科技指数涨0.1%，报4378.04点。南向资金今日净买入17.76亿元，近5日累计净买入9.25亿元。



盘面上，航空、石油股走强，内房、新能源汽车继续走弱。



航空股方面，中国国航涨3.19%，南方航空涨3.08%，国泰航空涨2.77%，东方航空涨1.33%。



石油股方面，中国油气控股涨6.36%，中石化涨3.45%，中国石油涨2.07%，中海油田涨2.04%。



内房股方面，碧桂园跌6.31%，富力地产跌6.06%，绿城中国跌3.81%，新城发展跌3.38%。



新能源汽车方面，零跑汽车跌5.08%，蔚来汽车跌3.72%，恒大汽车跌2.47%，小鹏汽车跌1.74%。

商品外汇





来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计







来源：CMC Markets NG平台



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