亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.7.31

澳洲股市

今日澳洲指数小幅收红，S&P/ASX 200指数涨0.09%，报7410.4点； ASX All Ordinaries指数涨0.08%，报7622.2点；ASX Small Ordinaries指数涨0.12%，报2892.5点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：铝冶炼公司 Alumina Ltd（+2.88%），稀土公司 Lynas Rare Earths Ltd（+2.59%）以及医疗设备公司 PolyNovo Ltd（+2.53%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：金矿股 Silver Lake Resources Ltd（-20.18%）；金矿股 IGO Ltd（-4.63%）以及软件服务公司 Megaport Ltd（-3.77%）。

S&P/ASX 200中的11个板块有7个板块上涨，医疗保健为表现最好的板块，上涨0.63%。

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Pilbara Minerals Ltd (21.16M)，Telstra (13.81M)，South32 Ltd (13.24M)，Liontown Resources Ltd (11.74M)，Tabcorp Ltd (11.57M)。

香港股市

香港股市高开低走。恒生指数涨0.82%，报20078.94 点；国企指数涨1.33%，报6899.31点；恒生科技指数涨1.87%，报4549.95点。南向资金今日净卖出59.61亿元，近5日累计净卖出6.7亿元。

盘面上，新能源汽车继续走强，内房、证券冲高回落。

新能源汽车板块中，恒大汽车涨59.68%，蔚来汽车涨6.22%，理想汽车涨3.11%，五菱汽车涨4.17%，小鹏汽车涨1.94%。

内房股冲高回落，碧桂园跌6.51%，正荣地产跌7.69%，华润置地跌0.96%，富力地产涨10.96%，融创中国涨7.97%。

内资券商板块高开低走，国泰君安跌2.41%，招商证券跌1.38%，华泰证券跌0.54%，中信证券涨0.24%，广发证券涨1.14%，中金公司涨3.5%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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