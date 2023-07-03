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亚太市场收评 2023.7.3

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

03 Jul 2023, 20:55

澳洲股市


今日澳洲指数全天走高，S&P/ASX 200指数涨0.59%，报7246.1点； ASX All Ordinaries指数涨0.56%，报7442.7点；ASX Small Ordinaries指数涨1.02%，报2823点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：蔬菜水果商Costa Group Holdings Ltd（+8.82%），麦芽商United Malt Group Ltd（+8.64%）以及金矿股Silver lake Resources Ltd（+7.72%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：云计算软件公司 Wisetech Global Ltd（-2.95%）；食品服务公司 Collins Foods Ltd（-2.24%）以及企业软件公司 Technology One Ltd（-2.24%）。

S&P/ASX 200中的11 个板块中有9 个板块收高。 非必需消费品是表现最好的板块，上涨1.41%。信息技术板块走低，跌1.45%。
 
来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Sayona Mining Ltd (33.14M)，Pilbara Minerals Limited (27.55M)，Telstra (23.82M)，Core Lithium Ltd (12.15M)，South32 Ltd (11.74M)。

 

香港股市


香港股市迎来7月开门红，恒生指数涨2.06%，报19306.59点；国企指数涨2.58%，报6590.82点；恒生科技指数涨3.66%，报4054.35点。南向资金今日净卖出20.27亿元，近5日累计净卖出40.02亿。

盘面上，新能源汽车、航空板块大涨。

新能源汽车板块中，小鹏汽车涨16.5%，理想汽车涨8.49%，蔚来汽车涨8.11%，长城汽车涨7.47%，吉利汽车涨6.28%，比亚迪股份涨4.48%。

航空板块中，中国南方航空涨8.37%，中国国航涨7.53%，中国东方航空涨6.79%，美兰空港涨6.28%

中概互联网集体上涨，京东涨4.46%，百度涨4.59%，快手涨3.83%，哔哩哔哩涨5.31%。

 

商品外汇


现货黄金早间小幅走高，午后跳水，价格在触及1910后获得支撑；现货白银走势与黄金趋同，关注22.7支撑

WTI原油期货震荡走弱，关注70附近支撑。

美元指数午后小幅走高，价格一度触及102.9，随后小幅承压回落，现报102.78。

美元兑离岸人民币震荡走弱，一度触及低点7.245，随后反弹，现报7.256。

澳元兑离岸人民币白天时段震荡走弱，日低触及4.815，随后进入盘整，现报4.829。

澳元兑美元震荡走弱，价格在0.664获得支撑，上方阻力0.6675

欧元兑美元白天时段一度跳水至低点1.087，欧盘开盘后略有拉升，现报1.0886。

英镑兑美元整体走弱，价格在1.266获得支撑，若跌破此处或进一步下探至1.26。


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