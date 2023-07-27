亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.7.27

澳洲股市

今日澳洲指数强势上涨，S&P/ASX 200指数涨0.73%，报7455.9点； ASX All Ordinaries指数涨0.72%，报7672.6点；ASX Small Ordinaries指数涨1.46%，报2922点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：网络服务商Megaport Ltd（+14.44%），肿瘤治疗公司 Imugene Ltd（+12.36%）以及矿业勘探公司 Sandfire Resources Ltd（+9%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：金矿股Regis Resources Ltd（-10.77%）；煤矿勘探公司 Whitehaven Coal Ltd（-5.85%）以及能源公司 New Hope Corporation Ltd（-5.65%）。

S&P/ASX 200中的11个板块有9个板块上涨，房地产板块表现最强，上涨3.35%。

来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Sayona Mining Ltd (55.64M)，Telstra (25.62M)，Regis Resources Ltd (19.83M)， Scentre Group (18.02M)，AMP Ltd (16.77M)。

香港股市

香港股市全面收红。恒生指数涨1.41%，报19639.11 点；国企指数涨1.86%，报6670.68点；恒生科技指数涨2.9%，报4341.19点。南向资金今日净卖出36.81亿元，近5日累计净买入82.78亿元。

盘面上，新能源汽车、内房股大涨。

新能源汽车板块中，小鹏汽车涨33.88%，蔚来汽车涨13.36%，吉利汽车涨8.57%，长城汽车涨5.14%。

内房股中，时代中国控股涨21.05%，富力地产涨20.33%，华润置地涨3.93%，龙湖集团涨5.24%，碧桂园涨11.81%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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