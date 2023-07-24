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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.7.24

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

24 Jul 2023, 21:00

澳洲股市


今日澳洲指数小幅收跌，S&P/ASX 200指数跌0.1%，报7306.4点； ASX All Ordinaries指数跌0.13%，报7517.3点；ASX Small Ordinaries指数跌0.32%，报2865.4点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：制药公司 Telix Pharmaceuticals Ltd（+7.72%），医疗保健公司 Healius Ltd（+3.88%）以及能源公司New Hope Corporation Ltd（+3.65%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂生产公司Core Lithium Ltd（-17.24%）；锂矿开发公司Sayona Mining Ltd（-11.77%）以及锂勘探公司Lake Resources N.L.（-5.88%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有7个板块下跌。 能源板块领涨，上涨2.2%，过去的5天累计上涨4.23%。材料股大幅下跌，录得下跌1.41%。


 
来源：ASX


S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Sayona Mining Ltd (97.8m)，Core Lithium Ltd (58.41M)，Pilbara Minerals Ltd (46.14M)，South32 Ltd (23.28M)，Telstra (13.97M)。

 

香港股市


香港股市大幅下跌。恒生指数跌2.13%，报18668.15点；国企指数跌2.24%，报6271.03点；恒生科技指数跌2.18%，报4015.08点。南向资金今日净买入97.97亿元，近5日累计净买入141.17亿。


盘面上，内房、半导体、中概互联板块下跌。


内房板块中，碧桂园服务跌17.85%，新城发展跌9.29%，碧桂园跌8.7%，龙湖集团跌8.54%，万科跌4.49%。


半导体板块中，中芯国际跌2.84%，华虹半导体跌1.98%，ASMPT跌3.03%，京东方精电跌3.62%。


中概互联网股多数走弱，腾讯跌2.4%，美团跌2.5%，京东跌2.62%，百度跌3.77%，阿里跌1.92%。

 


商品外汇


 
来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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