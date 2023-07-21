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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.7.21

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

21 Jul 2023, 20:40

澳洲股市


今日澳洲指数表现较弱，S&P/ASX 200指数跌0.15%，报7313.9点； ASX All Ordinaries指数跌0.2%，报7526.8点；ASX Small Ordinaries指数跌0.67%，报2874.6点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：地产公司 Ingenia Communities Group（+4.59%），煤炭公司Coronado Global Resources Inc（+2.8%）以及工程集团Monadelphous（+2.58%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：矿业服务公司Mineral Resources Ltd（-7.48%）；锂矿公司Lake Resources N.L.（-7.27%）以及肿瘤治疗公司Imugene Ltd（-6%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有6个板块下跌。 信息技术板块跌幅最大，下跌2.73%；能源板块（+1.27%），必选消费品（+1.16%）领涨。
 
来源：ASX
S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Sayona Mining Ltd (36.88m)，Pilbara Minerals Ltd (36.53M)，Ventia Services Group Ltd (19.89M)，South32 Ltd (19.22M)，Telstra (17.72M)。

 

香港股市


香港股市冲高回落。恒生指数涨0.78%，报19075.26点；国企指数涨0.8%，报6415.02点；恒生科技指数涨1%，报4104.36点。南向资金今日净买入5亿元，近5日累计净买入43.2亿。


盘面上，内房股冲高回落，电力，汽车零部件板块走弱。


内房板块中，华润置地跌0.31%，万科跌0.2%，龙湖集团跌1.1%，中国铁建涨0.53%，碧桂园跌5.48%


电力板块下跌，瑞风新能源跌27.78%，华能国际电力股份跌3.66%，，华电国际电力股份跌0.83%


汽车零部件板块连续6日走弱，浙江世宝跌10.39%，新焦点跌9.86%，万马控股跌5.88%，耐世特跌4.38%。

 

 

商品外汇


 
来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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