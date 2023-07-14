亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.7.14

澳洲股市



今日澳洲指数继续上涨，S&P/ASX 200指数涨0.78%，报7303.1点； ASX All Ordinaries指数涨0.83%，报7517.1点；ASX Small Ordinaries指数涨1.03%，报2903.4点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：制药公司 Telix Pharmaceuticals Ltd（+5.33%），金融科技公司 Block Inc（+5.19%）以及医疗设备公司 PolyNovo Ltd（+4.62%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：金融科技公司 Netwealth Group Ltd（-5.40%）；水供应商 Reliance Worldwide Corporation Ltd（-2.02%）以及广告公司Domain Holdings Australia Ltd（-1.84%）。



S&P/ASX 200中的11个板块又9个板块上涨。 信息技术、通信服务领涨大盘，分别收涨1.68%和1.66%





来源：ASX



S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Sayona Mining Ltd (26.47M)，Paladin Energy Ltd (23.09M)，South32 Ltd (22.79M)，Telstra (22.27M)， Pilbara Minerals Ltd (13.5M)。

香港股市



香港股市涨跌不一。恒生指数涨0.33%，报19413.78点；国企指数涨0.23%，报6558.88点；恒生科技指数跌0.2%，报4228.71点。南向资金今日净卖出6.75亿元，近5日累计净卖出43.51亿。



盘面上，电信运营商股走强，汽车、中概互联走弱。



电信股中，中国联通涨5.29%，中国电信涨4.51%，中国移动涨1.9%



汽车股走弱，蔚来汽车跌3.51%，小鹏汽车跌3.17%，零跑汽车跌3.33%，理想汽车跌1.1%，长城汽车跌3.24%。



中概互联网股涨跌不一，美团跌1.56%，腾讯涨0.8%，快手跌0.42%，哔哩哔哩涨0.38%，网易涨2.02%，百度跌0.27%，小米跌0.52%。



商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计





来源：CMC Markets NG平台



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