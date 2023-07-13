亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.7.13

澳洲股市

今日澳洲指数强势上涨，S&P/ASX 200指数涨1.56%，报7246.9点； ASX All Ordinaries指数涨1.55%，报7455.4点；ASX Small Ordinaries指数涨1.9%，报2873.8点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：肿瘤治疗公司 Imugene Ltd（+9.89%），金矿股Perseus Mining Ltd（+8.08%）以及金融公司 Virgin Money UK PLC（+7.67%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：保险公司 QBE Insurance Group Ltd（-2.92%）；保险公司 NIB Holdings Ltd（-1.78%）以及保险公司 Medibank Private Ltd（-1.47%）。

S&P/ASX 200中的11个板块全部上涨。 房地产板块为表现最好的板块，上涨3.18%。



来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Telstra (21.23M)，Sayona Mining Ltd (20.30M)，South32 Ltd (17.12M)， Pilbara Minerals Ltd (15.43M)，Medibank Private Ltd (15.01M)。

香港股市



香港股市高开高走。恒生指数涨2.6%，报19350.62点；国企指数涨2.6%，报6543.91点；恒生科技指数涨3.82%，报4237.09点。南向资金今日净卖出3.27亿元，近5日累计净卖出78.68亿。

盘面上，生物科技，中概互联网板块领涨。

中概互联网多股上涨，腾讯涨2.88%，阿里涨3.23%，美团涨5.73%%，京东涨6.43%，网易涨4.14%，哔哩哔哩涨7.52%，快手涨7.94%。

生物科技板块强势上涨，荣昌生物涨14.21%，寿康集团涨9.52%，药明生物涨8.53%，君实生物涨5.6%。

商品外汇



来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计





来源：CMC Markets NG平台



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