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亚太市场收评 2023.7.11

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

11 Jul 2023, 20:50

澳洲股市


今日澳洲指数集体上涨，S&P/ASX 200指数涨1.5%，报7108.9点； ASX All Ordinaries指数涨1.51%，报7315.8点；ASX Small Ordinaries指数涨2.14%，报2816.3点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：网络服务提供商Megaport Ltd（+33.78%），金矿股 Bellevue Gold Ltd（+15.22%）以及金矿股Capricorn Metals Ltd（+8.13%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：建筑服务集团Johns Lying Group（-1.87%）；肿瘤治疗公司 Imugene Ltd（-1.14%）以及包装服务公司 Amcor Ltd（-1.08%）。

S&P/ASX 200中的11个板块全部上涨。 信息技术涨幅最大，为2.6%。
 
来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为South32 Ltd (24.14M)， Sayona Mining Ltd (21.87M)， Pilbara Minerals Ltd (15.67M)， Telstra (14.55M)， Beach Energy Ltd (12.51M)。

 

香港股市


香港股市早盘一度走高，午后小幅回落。恒生指数涨0.97%，报18659.83点；国企指数涨0.97%，报6295.85点；恒生科技指数涨1.47%，报4003.05点。南向资金今日净卖出20.79亿元，近5日累计净买入50亿。

盘面上，新能源汽车、电影、中概互联走强。

新能源汽车板块中，蔚来汽车涨11.8%，小鹏汽车涨8.9%，理想汽车涨4.37%，比亚迪股份涨2.8%，零跑汽车涨2.8%。

电影板块中，IMAX China涨27.2%，阿里影业涨6.98%，稻草熊娱乐涨4.71%

中概互联网多数上涨，腾讯涨1.52%，阿里涨2.01%，京东涨1.82%，网易涨1.73%，哔哩哔哩涨1.92%，小米涨2.06%。

 

商品外汇

现货黄金白天持续走高，最高触及1938.3美元/盎司；现货白银亚盘持续走高，欧盘开盘后一度跳水，在23.15附近获得支撑。

WTI原油期货震荡走高0.8%，现报73.7美元/桶。

美元指数弱势下跌，目前价格小幅盘整，在101.3附近获得支撑。

美元兑离岸人民币走弱，盘中一度跌破7.2，欧盘开盘后小幅拉升，现报7.207。

澳元兑离岸人民币走弱，上方阻力4.83，现报4.81。整体结构仍处于4.8 – 4.84的震荡区间。

澳元兑美元亚盘处于盘整，欧盘开盘后小幅跳水，价格在0.67获得阻力，现报0.667。

欧元兑美元整体延续强势，盘整突破1.1整数关口。目前处于该价格水平附近震荡。

英镑兑美元日内走升，价格一度触及1.29，现报1.289。


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