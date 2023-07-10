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亚太市场收评 2023.7.10

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

10 Jul 2023, 20:45

澳洲股市


今日澳洲指数高开低走，S&P/ASX 200指数跌0.54%，报7004点； ASX All Ordinaries指数跌0.51%，报7206.9点；ASX Small Ordinaries指数跌0.065%，报2757.3点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：金矿股 Bellevue Gold Ltd（+5.09%），工程集团 Monadelphous Group Ltd（+3.99%）以及金矿股Silver Lake Resources Ltd（+3.3%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：肿瘤治疗公司 Imugene Ltd（-4.35%）；博彩公司Tabcorp Holdings Ltd（-3.13%）以及采矿公司 South32 Ltd（-3%）。

S&P/ASX 200中的11个板块有10个板块下跌。 必选消费、工业跌幅居前，分别下跌1%和0.94%。信息技术板块逆势走高，小幅上涨0.2%
 
来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为South32 Ltd (30.83M)， Pilbara Minerals Ltd (16.03M)， Telstra (12.71M)， Sayona Mining Ltd (11.87M)， Tabcorp Holdings Ltd (10.88M)。

 

香港股市


香港股市高开低走。恒生指数涨0.62%，报18479.72点；国企指数涨0.59%，报6235.24点；恒生科技指数涨1.13%，报3945.11点。南向资金今日净卖出11.98亿元，近5日累计净买入75.34亿。

盘面上，影视娱乐、绿电、中概互联走强。

影视娱乐板块中，猫眼娱乐涨6.15%，阿里影业涨4.88%，IMAX China涨4.67%，欢喜传媒涨2.65%。

绿电板块中，新奥能源涨6.43%，福莱特玻璃涨3.94%，信义能源涨2.48%，华润电力涨2.41%。

中概互联网多数上涨，腾讯涨0.67%，美团涨1.68%，阿里涨3.2%，京东涨1.71%，快手涨3.05%，网易涨1.96%

 

商品外汇


现货黄金小幅震荡，目前价格在1920附近获得支撑，或进一步挑战上方阻力1933 - 1935。现货白银在23附近获得支撑，关注价格能否向上突破23.3阻力

WTI原油期货上周五冲高后，日内小幅回落，目前价格在73附近获得支撑。

美元指数白天时段小幅反弹，下方支撑101.87。

美元兑离岸人民币触底反弹，下方支撑7.22，现报7.24。

澳元兑离岸人民币走弱，上方阻力4.84，现报4.812。

澳元兑美元白天走弱，价格在0.67受到阻力，现报0.664。

欧元兑美元上周五冲高后，今日白天时段震荡回落，现报1.095。

英镑兑美元高位震荡回落，现报1.281，上方阻力1.285。


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今日澳洲指数延续下跌，S&P/ASX 200指数跌1.69%，报7042.3点； ASX All Ordinaries指数跌1.64%，报7244.1点；ASX Small Ordinaries指数跌1.67%，报2759.1点。香港股市全天弱势，午后曾一度拉升，但随后再次走低。恒生指数跌0.9%，报18365.7点；国企指数跌1.11%，报6198.86点；恒生科技指数跌1.21%，报3901.21点。南向资金今日净卖出41.91亿元，近5日累计净买入67.05亿。

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