亚太市场收评 2023.6.8

澳洲股市



今日澳洲指数延续下跌，S&P/ASX 200指数跌0.26%，报7099.7点； ASX All Ordinaries指数跌0.3%，报7288.3点；ASX Small Ordinaries指数跌1.27%，报2789.6点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：能源公司New Hope Corporation Ltd（+8.6%），煤矿勘探公司 Whitehaven Coal Ltd（+5.54%）以及计算机服务公司Computershare Ltd（+4.7%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为： 医疗公司 Imugene（-7%）；物业基金管理公司（-6.34%）以及医疗设备公司 PolyNovo Ltd（-5.94%）。

S&P/ASX 200中的 11 个有6 个下跌。 其中信息技术板块领跌（-3.83%），主要受隔夜美股纳斯达克下跌拖累。能源（+1.33%）、公共设备（+0.93%）涨幅居前。





来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Sayona Mining Ltd (44.92M)，South32 Ltd (18.24M)，Telstra (16.16M)， Scentre Group (16.11M)， Mirvac Group (14.77M)。

香港股市

香港股市今日整体低开，午后指数发力向上，三大指数跌幅有所收敛。恒生指数涨0.25%，报19299.18点；国企指数跌0.02%，报6540.3点；恒生科技指数跌0.68%，报3894.3点。南向资金今日净买入40.48亿元，近5日累计净买入46.17亿。

盘面上，内房、银行股走强，汽车板块走弱。

房地产板块方面，万科涨2.72%，贝壳涨2.65%，华润置地涨1.05%，碧桂园涨10.19%，龙湖集团涨4.84%，中国铁建涨2.48%。

内银股方面，光大银行涨2.46%，农业银行涨2.3%，中信银行涨1.87%，民生银行涨1.58%，交通银行涨1.14%。

汽车股多数下跌，小鹏汽车跌2.81%，五菱汽车跌2.67%，比亚迪股份跌1.98%，长城汽车跌1.47%，理想汽车跌1.12%。

商品外汇



现货黄金亚盘整体呈现盘整行情，日内在1940附近获得支撑并反弹逾7美金，价格在1935之上维持反弹观点。现货白银亚盘表现相对强势，在23.4获得支撑后反弹逾1%。

WTI原油期货昨日小幅走高，今日亚盘呈现盘整，日内关注价格能否突破73.1，下方支撑关注72。

美元指数亚盘小幅走弱，104.1上方具有明显阻力。下方支撑关注103.2。

美元兑离岸人民币亚盘冲高回落，日内最高触及7.1557，价格在5日均线之上延续上涨。

澳元兑离岸人民币日内继续呈现走高态势，上方目标4.8。

澳元兑美元亚盘呈现盘整，欧盘开始向上发力，价格目前运行于0.668。若突破6月7日高点0.671将有望挑战0.679。

欧元兑美元日内盘整向上，价格重回107之上，价格或有望进一步反弹。

英镑兑美元日内走强，4小时级别呈震荡上行趋。上方目标1.254。



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