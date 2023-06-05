亚太市场收评 2023.6.5

澳洲股市

今日澳洲指数全天走高，S&P/ASX 200指数涨1%，报7216.3点； ASX All Ordinaries指数涨0.95%，报7401.2点；ASX Small Ordinaries指数涨0.54%，报2846.8点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：软件服务商 BrainChip Holdings Ltd（+5.75%），珠宝零售商Lovisa Holdings Ltd（+5.25%）以及工程服务供应商NRW Holdings Ltd（+5.02%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为： 黄金生产和勘探公司 Capricorn Metals Ltd（-4.67%）；黄金生产和勘探公司 Silver Lake Resources Ltd（-4.09%）以及黄金生产和勘探公司Perseus Mining Ltd（-2.89%）。

S&P/ASX 200的 11 个板块中有 9 个板块收高。 非必需消费品（+1.78%）是表现最好的板块，信息技术板块整体走弱（-1.03%）。





来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Telstra (27.02M)， Sayona Mining Ltd (24.72M)， Evolution Mining Ltd (16.47M)，Pilbara Minerals Ltd (16.05M)，South32 Ltd (15.27M)。

香港股市

香港股市今日震荡上行。恒生指数涨0.84%，报19108.5点；国企指数涨0.55%，报6463.9点；恒生科技指数涨0.43%，报3840.77点。南向资金今日净买入108.85亿元，近5日累计净买入58.1亿。

盘面上。半导体板块表现强势，中芯国际涨6.32%，ASMPT涨3.74%，华虹半导体涨1.54%，英恒科技涨3.26%

中概科技股涨跌互现。腾讯控股涨1.2%，美团平收，阿里巴巴涨0.3%，京东跌0.07%，快手涨0.7%，百度跌0.46%，网易跌1.1%，小米涨1.68%。

房地产板块中，由于周末房地产刺激政策的预期落空，今日地产股多数低开，但收盘均有所收敛。龙湖集团涨0.12%，华润万象生活跌2.2%，信和置业涨0.39%，万科涨0.19%，碧桂园跌3.95%，贝壳涨0.85%。

商品外汇

现货黄金亚盘整体表现低迷，持续呈现短线下跌趋势，但日内触及低点1938后有所反弹，该位置为5月下旬以来形成的低位支撑区域附近。

现货白银亚盘趋势与黄金相同，日内支撑可参考23.4附近。

WTI原油期货受周末沙特减产消息刺激，早盘一度高开至75美元/桶，但随后回吐部分涨幅并回补了跳空高开的缺口，目前短线价格再次出现上扬，价格支撑参考72.4。

美元指数亚盘小幅走高，目前价格在104上方运行，上方104.4-104.6为重要阻力区域。

美元兑离岸人民币日内继续走高，重新回到7.1上方，目前观察价格能否突破6月1日高点7.14。

澳元兑离岸人民币日内呈走高态势，价格再次来到4.7上方。目前结构上仍呈现震荡上行态势。

澳元兑美元日内走软，目前0.65支撑仍有效，反弹趋势暂时有效。

欧元兑美元日内走低，下方支撑1.0635。

英镑兑美元日内下跌至颈线1.239获得支撑，在不跌破该水平位的情形下或再次反弹。



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