亚太市场收评 2023.6.30

澳洲股市



今日澳洲指数低开收红，S&P/ASX 200指数涨0.12%，报7203.3点； ASX All Ordinaries指数涨0.16%，报7401.5点；ASX Small Ordinaries指数涨0.12%，报2794.3点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：基础设施公司 Downer EDI Ltd（+4.31%），软件服务公司 Life360 Inc（+3.83%）以及医疗保健公司 Healius Ltd（+2.91%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：基金及数据管理公司 Link Administration Holdings Ltd（-13.92%）；多元化地产集团 Abacus Property Group（-3.24%）以及物业基金管理公司 Centuria Capital Group（-2.66%）。

S&P/ASX 200中的11 个板块中有 8 个板块收高。 信息技术是表现最好的板块，上涨0.83%，过去五天累计上涨4.52%。



来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Sayona Mining Ltd (30.04M)，Telstra (20.73M)， Pilbara Minerals Limited (18.25M)，South32 Ltd (14.09M)，Mirvac Group (12.67M)。

香港股市



香港股市弱势整理，接近平收，恒生指数跌0.09%，报18916.43点；国企指数跌0.03%，报6424.88点；恒生科技指数跌0.56%，报3911.31点。南向资金今日净买入16.65亿元，近5日累计净卖出12.19亿。

盘面上，汽车、锂电池板块走强，家电、中概互联走弱。

汽车板块中，零跑汽车涨5.47%，蔚来汽车涨4.84%，长城汽车涨4.79%，吉利汽车涨2.8%，广汽集团涨2.41%。

锂电池板块中，中创新航涨7.79%，天齐锂业涨5.31%，赣锋锂业涨2.82%。

家电板块中，JS环球生活跌83.71%，带崩板块，TCL电子跌1.45%，创维集团跌2.54%。

中概互联网股悉数下跌，腾讯跌0.6%，阿里巴巴跌1.22%，美团跌1.92%，快手跌2.99%

商品外汇

现货黄金弱势盘整，午后小幅跳水指1903.7美元后回升，目前价格报1906，关注下方支撑1890 – 1900；现货白银上午温和反弹，午后迅速跳水，自22.7的日内高点下滑，现报22.45，关注下方支撑22。

WTI原油期货温和向上反弹，价格再次触及70美元关口，关注价格在突破后能否企稳于该整数位。

美元指数白天时段整体在102.88 – 103小幅震荡。

美元兑离岸人民币上午走强，最高触及7.272，随后小幅回落，现报7.2655。

澳元兑离岸人民币在4.8附近企稳反弹，现报4.812，或进一步上探至4.85

澳元兑美元仍处于底部盘整阶段，整体活动于0.66 – 0.664区间。

欧元兑美元白天时段弱势盘整，目前价格处于1.085 – 1.0875区间。

英镑兑美元亚盘在触及1.26后再次形成反弹，现报1.2645，或形成进一步向上反弹。



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