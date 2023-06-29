亚太市场收评 2023.6.29

澳洲股市

今日澳洲指数高开低走，S&P/ASX 200指数跌0.02%，报7194.9点； ASX All Ordinaries指数涨0.07%，报7389.6点；ASX Small Ordinaries指数涨0.22%，报2791点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：房地产广告公司 Domain Holdings Australia Ltd（+5.1%），铀生产公司 Paladin Energy Ltd（+4.3%）以及黄金公司 West African Resources Ltd（+3.59%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：乳制品供应商 Bega Cheese Ltd（-6.11%）；食品公司 Collins Foods Ltd（-3.82%）以及天然气运输公司 APA Group（-3.29%）。

S&P/ASX 200中的11个板块中有7个板块收高。 信息技术是表现最好的板块，上涨+1.81%。公用事业和房地产板块走弱，分别跌1.28%和0.98%。



来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为AMP Ltd (21.29M)， Pilbara Minerals Limited (20M)， Sayona Mining Ltd (19.93M)， Paladin Energy Ltd (18.34M)， Scentre Group (17.31M)。

香港股市



香港股市全天走弱，回吐近两日大半涨幅。恒生指数跌1.24%，报18934.36点；国企指数跌1.45%，报6426.59点；恒生科技指数跌1.71%，报3933.44点。南向资金今日净卖出35.89亿元，近5日累计净卖出37.1亿。

盘面上，体育用品、生物科技、内房板块领跌；电力板块逆势走高。

体育用品板块中，波司登跌8.19%，李宁跌6.23%，安踏跌4.73%，滔搏跌3.15%。

生物科技板块中，永泰生物-B跌8.13%，药明生物跌4.89%，康希诺生物跌2.83%，中国生物制药跌2.03%。

内房板块中，龙光集团跌9.2%，新城发展跌5%，绿地香港跌4.4%，碧桂园跌4.85%。

电力板块中，瑞风新能源涨5.33%，粤丰环保涨6.7%。

商品外汇



现货黄金早间下挫，午后在1902附近获得支撑，关注价格能否企稳；现货白银整天呈现盘整，价格在22.68获得支撑。

WTI原油期货亚盘白天时段震荡走弱，上方关注阻力69.7，目前价格运行于69附近，下方支撑关注67。

美元指数亚盘呈现反弹，欧盘开盘后小幅跳水20个点，目前价格运行于102.6附近。

美元兑离岸人民币上午走强，最高触及7.266，午后小幅回落，目前价格运行于7.248附近。

澳元兑离岸人民币整体呈现盘整，目前价格在4.8附近交投。

澳元兑美元触底反弹，价格在0.66获得支撑。

欧元兑美元早间一度走弱，午后在1.088触底后反弹，价格再次回到1.09上方，现报1.0917。

英镑兑美元在1.26附近形成双底，现报1.2647，或形成进一步向上反弹。



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