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亚太市场收评 2023.6.28

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

28 Jun 2023, 20:45

澳洲股市


今日澳洲指数收红，S&P/ASX 200指数涨1.1%，报7196.5点； ASX All Ordinaries指数涨1.15%，报7384.1点；ASX Small Ordinaries指数涨1.64%，报2784.8点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：娱乐集团 The Star Entertainment Group Ltd（+11.5%），肿瘤治疗公司Imugene Ltd（+8.33%）以及矿产公司 Syrah Resources Ltd（+8.08%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：乳制品供应商 Bega Cheese Ltd（-8.53%）；锂矿公司 Sayona Mining Ltd（-2.86%）以及建筑公司 Johns Lying Group（-1.88%）。

S&P/ASX 200中的11 个板块中有 10 个板块收高。 非必需消费品是表现最好的板块，上涨了+2.14%，并从近期的跌势中反弹。
 
来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Alumina Ltd (28.58M)， Telstra (27.42M)，Sayona Mining Ltd (25.90M)， Pilbara Minerals Limited (25.29M)，Scentre Group (15.15M)。 

 

香港股市


香港股市今日低开收红，指数呈现缩量。恒生指数涨0.12%，报19172.05点；国企指数涨0.26%，报6521.22点；恒生科技指数涨0.75%，报4001.97点。南向资金今日净买入73.09亿元，近5日累计净卖出30.75亿。

盘面上，食品、新能源汽车、电力板块领涨大盘。

食品板块中，达利食品涨28.68%，天韵国际控股涨13.29%，中国旺旺涨2.16%。

新能源汽车板块中，小鹏汽车涨11.18%，蔚来汽车涨7.18%，零跑汽车涨4.32%，理想汽车涨2.76%。

电力板块中，中国天化工涨10.71%，华电国际电力股份涨2.99%，华能国际电力股份涨2.98%，中电控股涨1.32%。

 

商品外汇


现货黄金日内继续呈现走弱态势，失守1910美元支撑；现货白银上午小幅反弹，午后在23美元承压下挫，现报22.7美元/盎司。

WTI原油期货亚盘呈现底部盘整，欧盘后跳水，价格跌破68美元，现报67.4美元/桶。

美元指数呈现温和反弹，若突破102.28或进一步上探至102.4。

美元兑离岸人民币走强续创去年11月以来高点，现报7.255。

澳元兑离岸人民币呈现反弹，目前在4.8之上获得支撑。

澳元兑美元继续呈现走低态势，跌破支撑0.667附近，最低触及0.6617附近，现报0.663。

欧元兑美元日内整体呈现弱势盘整，价格在1.096附近受阻。

英镑兑美元呈现盘整，欧盘开盘后跳水，跌至1.27附近，关注1.269 – 1.27的支撑情况。


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