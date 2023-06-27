X

选择您要开设的帐户

亚太市场收评 2023.6.27

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

27 Jun 2023, 20:45

澳洲股市


今日澳洲指数集体反弹，S&P/ASX 200指数涨0.56%，报7118.2点； ASX All Ordinaries指数涨0.49%，报7300点；ASX Small Ordinaries指数涨0.01%，报2739.9点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：食品公司Collins Foods Ltd（+17.68%），物业基金管理公司 Centuria Capital Group（+5.41%）以及地产信托公司 Scentre Group（+3.98%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：医疗保险公司 Medibank Private Ltd（-3.91%）；黄金公司 Capricorn metals Ltd（-2.82%）以及能源公司 New Hope Corporation Ltd（-2.66%）。

S&P/ASX 200中的11 个板块中有 6 个板块收高。 房地产是表现最好的板块，上涨了 +1.95%，并从近期的跌势中反弹。信息技术、通信服务板块走弱。
 
来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Sayona Mining Ltd (28.75M)，Pilbara Minerals Limited (19.23M)，AMP Ltd (16.34M)，Coronado Global Resources Inc (14.49M)，Scentre Group (13.29M)。 

 

香港股市


香港股市今日强势反弹，结束五日连续下跌，恒生指数涨1.88%，报19148.13点；国企指数涨2.08%，报6504.62点；恒生科技指数涨2.57%，报3972.17点。南向资金今日净卖出73.59亿元，近5日累计净卖出32.77亿。

盘面上，信息安全、内房、光伏走高。

内房板块中，华润置地涨5.97%，万科涨4.56%，龙湖集团涨8.17%，碧桂园涨7.1%，碧桂园服务涨11.26%。

信息安全板块中，中兴通讯涨6.34%，金山软件涨5.88%，中国软件国际涨2.22%。

光伏板块中，信义光能涨1.72%，福莱特玻璃涨4.06%，信义玻璃涨5.31%，信义能源涨2.56%，协鑫新能源涨3.85%

 

商品外汇


现货黄金仍处于底部弱势震荡中，目前价格盘整在1925附近，下方支撑关注1920，1910；现货白银亚盘反弹，欧盘受阻于23整数关口回落，现报22.88美元/盎司。

WTI原油期货仍维持震荡格局，亚盘冲高至70后回落，关注后续能否突破该阻力位。

美元指数震荡走弱，在102.4下方偏向空头。

美元兑离岸人民币冲高至7.249后回落，但在7.21附近获得支撑。

澳元兑离岸人民币整体走弱，从日高4.85附近回落，现报4.829。

澳元兑美元早间一度冲高至0.672，午后迅速回落，近乎回吐所有涨幅，现报0.668。

欧元兑美元日内整体呈现反弹，价格在1.09附近获得支撑。

英镑兑美元午后一度冲高至1.2758，欧盘开盘后迅速下滑，现报1.273。


投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.

来自CMC的最新消息

Market outlook

是否到了逃离美国科技股的时候？

6月26日，美国科技股“七巨头”均录得不同程度的下跌，其中特斯拉跌6.06%，在一周内股价下跌12.2%，英伟达跌3.74%，Meta跌3.55%，谷歌A跌3.27%。在过去的一周美股科技股遭多家大行下调评级，例如摩根士丹利、巴克莱银行以及高盛等均下调特斯拉评级从“买入”到中性，瑞银也下调谷歌的评级从“买入”到“中性”。

27 Jun 2023
Market update

亚太市场收评 2023.6.26
Market outlook

黄金市场前景分析：新一轮淘金热是否即将到来？
CMC insights

您持有特斯拉股票吗？8月24日，特斯拉股票将正式迎来“一拆三”！

相关文章

Market update

亚太市场收评 2023.6.26

今日澳洲指数震荡走弱，S&P/ASX 200指数跌0.29%，报7078.7点； ASX All Ordinaries指数跌0.3%，报7264.1点；ASX Small Ordinaries指数跌0.13%，报2739.5点。香港股市震荡走弱，连续五日收阴，恒生指数跌0.51%，报18794.13点；国企指数跌0.35%，报6372.19点；恒生科技指数跌0.17%，报3872.61点。南向资金今日净买入31.93亿元，近5日累计净卖出55.45亿。

26 Jun 2023
Market update

一周展望：美国5月PCE，中国6月官方制造业PMI。

周五将发布的PCE数据可能会在某种程度上给美联储关于其还将加息两次的说法进一步泼冷水。 几周前，美联储警告称，虽然已决定实施暂停加息，但仍认为通胀风险偏上行，市场应为5.6的最终利率做好准备。

25 Jun 2023
Market update

亚太市场收评 2023.6.21

今日澳洲指数悉数下跌，S&P/ASX 200指数跌0.58%，报7314.9点； ASX All Ordinaries指数跌0.57%，报7505.6点；ASX Small Ordinaries指数跌0.31%，报2848.2点。香港股市整体低开低走，连续三日走弱，恒生指数跌1.98%，报19218.35点；国企指数跌2.24%，报6505.81点；恒生科技指数跌2.79%，报3961.58点。南向资金今日净卖出32.63亿元，近5日累计净卖出160.02亿。

21 Jun 2023
Market update

AMD全新GPU未能吸引投资者，股价持续走弱，后市如何

AMD 股价在上周二冲高至132.83后连续走弱，昨日收盘跌破120美元。而英伟达的股价上涨 10.1%，昨日收盘继续上涨2.61%。 这可能意味着市场中的投资者对 MI300X 的反应不冷不热。

21 Jun 2023