亚太市场收评 2023.6.20

澳洲股市



今日澳洲指数全线走高，S&P/ASX 200指数涨0.86%，报7357.8点； ASX All Ordinaries指数涨0.79%，报7548.5点；ASX Small Ordinaries指数涨0.64%，报2857点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：投资公司 Magellan Financial Group（+5.84%），软件服务公司 Life360.Inc（+4.39%）以及金融服务提供商Credit Corp Group Ltd（+3.83%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂矿公司 Lake Resources NL（-19.74%）；零售商Premier Investments Ltd（-4.06%）以及基础设施公司 Atlas Arteria（-3.58%）。

S&P/ASX 200中的11 个板块有 10 个板块收高。 能源是表现最好的板块，上涨1.94%，房地产（+1.31%）、金融（1.19%）涨幅随后。





来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为The Star Entertainment Group Ltd (40.15M)，Sayona Mining Ltd (26.74M)，Pilbara Minerals Limited (20.39M)，Telstra (19.28M)，Scentre Group (13.83M)。

香港股市



香港股市整体低开低走。恒生指数跌1.54%，报19607.08点；国企指数跌1.79%，报6654.94点；恒生科技指数跌2.47%，报4075.17点。南向资金今日净卖出29.53亿元，近5日累计净卖出111.89亿。

盘面上，汽车、生物科技、内房板块跌幅居前。

生物科技板块中，药明生物跌17.02%，君实生物跌5.54%，康希诺生物跌4.6%。

内房股全天下跌，连续两日收阴。碧桂园跌6.78%，万科跌3.45%，龙湖集团跌4.94%，中国铁建跌4.92%。

汽车板块多股大幅下跌，小鹏汽车跌8.1%，零跑汽车跌6.86%，蔚来跌3.62%，理想汽车跌2.7%，比亚迪股份跌1.42%，长城汽车跌1.96%

商品外汇



现货黄金白天时段探底回升，日内最低触及1945后迅速拉升，价格重新回到1950上方。白银小幅盘整，在23.8附近止跌反弹，目前尝试突破阻力24。

WTI原油期货日内小幅反弹，整体呈现震荡区间，在71-72附近运行。

美元指数亚盘小幅上扬，欧盘跳水，失守102关口，关注支撑101.8。

美元兑离岸人民币亚欧盘继续呈现走高。价格再次升至7.18上方。

澳元兑离岸人民币小幅跳水，失守4.9，目前价格在4.87附近止跌。

澳元兑美元白天时段走弱，价格一度失守0.68，目前价格在0.679附近运行。

欧元兑美元白天亚盘时段盘整在1.09附近获得支撑，并在欧盘时段上探，当前价格在1.094。

英镑兑美元整体呈现高位盘整，价格在1.28附近遇到阻力。下方支撑1.276。



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