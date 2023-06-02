亚太股市收评 2023.6.2

澳洲股市

今日澳洲指数走高，S&P/ASX 200指数涨0.48%，报7145.1点； ASX All Ordinaries指数涨0.56%，报7331.2点；ASX Small Ordinaries指数涨0.84%，报2831.6点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：铀生产公司Paladin Energy Ltd（+10.74%），矿产公司Syrah Resources Ltd（+7.14%）以及教育机构 IDP Education Ltd（+6.31%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为： 生物制药公司 Telix Pharmaceuticals Ltd（-7.21%）；珠宝零售商Lovisa Holdings Ltd（-3.16%）以及供应链物流用品提供商Brambles Ltd（-2.55%）。

S&P/ASX 200的11个板块中有6个板块走高。 材料是表现最好的板块，涨2.44%。BHP涨2.8%，Fortescue涨1.65%，Rio Tinto涨2.54%，Newcrest Mining涨4.56%。





来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Paladin Energy Ltd (36.67M)， Sayona Mining Ltd (31.52M)， South32 Ltd (26.41M)，Telstra (22.48M)， Pilbara Minerals Ltd (20.49M)。

香港股市



香港股市今日强势上涨。恒生指数涨4.02%，报18949.94点；国企指数涨4.53%，报6428.33点；恒生科技指数涨5.33%，报3824.28点。北向资金净买入南向资金今日净卖出24.25亿元，近5日累计净卖出69.06。

盘面上。房地产、中概科技大幅上涨。

中概科技股全天表现强劲。腾讯控股涨5.96%，美团涨7.8%，阿里巴巴涨6.73%，京东涨6.54%，快手涨6.63%，百度涨7.32%，网易涨3.57%，小米涨4.68%。

房地产板块中，龙湖集团涨17.24%，华润万象生活涨10.29%，信和置业涨6.19%，万科涨6.3%，碧桂园涨12.96%，贝壳涨9.28%。



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