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亚太市场收评 2023.6.16

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

16 Jun 2023, 21:40

澳洲股市

今日澳洲指数放量上涨，S&P/ASX 200指数涨1.06%，报7251.2点； ASX All Ordinaries指数涨1.1%，报7451.2点；ASX Small Ordinaries指数涨1.57%，报2842.5点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：能源提供商AGL Energy Ltd（+9.73%），煤矿公司Whitehaven Coal Ltd（+8.27%）以及电池开发商 Liontown Resources Ltd（+8.25%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：娱乐公司The Star Entertainment Group Ltd（-5.41%）；食品公司 Collins Food Ltd（-3.03%）以及建筑公司 Johns lyng Group Ltd（-2.84%）。

S&P/ASX 200中的11 个板块中有 10 个板块收高。 能源是表现最好的板块，涨3.52%。


 
来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Sayona Mining Ltd (91.98M)，Plibara Minerals Ltd (54.76M)，New Hope Corporation Ltd (45.13M)，South32 Ltd (36.85M)，Telstra (29.25M)。

 

香港股市

香港股市放量上涨。恒生指数涨1.07%，报20040.37点；国企指数涨0.89%，报6833点；恒生科技指数涨0.84%，报4233.49点。南向资金今日净卖出96.26亿元，近5日累计净买入76.57亿。

盘面上，汽车、生物科技板块领涨。

汽车板块中，蔚来涨8.58%，零跑汽车涨3.43%，长城汽车涨0.54%，理想汽车涨0.22%。

生物科技板块中，基石药业-B涨9.13%，3D Medicines涨8.08%，荣昌生物涨7.13%，三生制药涨1.92%

中概科技股方面，腾讯涨2.25%，阿里涨2.92%，京东涨1.42%。

 

商品外汇

现货黄金亚盘日内延续昨日上涨趋势，突破1960关口，预计进一步上行至1980；白银日内走高再度回到24美元上方。

WTI原油期货白天时段盘整，目前价格在70 – 71附近震荡运行。

美元指数亚欧盘整体在101.6附近盘整，小时级别获得一定支撑。

美元兑离岸人民币日内走弱，日内最低触及7.107，随后呈现小幅度反弹。

澳元兑离岸人民币高位震荡，在4.91附近承受阻力

澳元兑美元亚盘高位震荡向上，价格在0.69受到阻力后小幅回落至0.688。

欧元兑美元亚盘高位盘整，价格在1.096受到阻力。

英镑兑美元在高位盘整向上，日内冲高1.28阻力后小幅回落，现报1.2787。


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