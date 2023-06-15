亚太市场收评 2023.6.15

澳洲股市

今日澳洲指数小幅收涨，S&P/ASX 200指数涨0.19%，报7175.3点； ASX All Ordinaries指数涨0.21%，报7370点；ASX Small Ordinaries指数跌0.22%，报2798.7点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：保险公司 Insurance Australia Group Ltd（+4.59%），铁路货运运营商Aurizon Holdings Ltd（+4.49%）以及能源公司 New Hope Corporation Ltd（+4.33%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：肿瘤治疗公司Imugene Ltd（-9.52%）；稀土公司Lynas Rare Earths Ltd（-6.51%）以及石墨生产商 Syrah Resources Ltd（-5%）。

S&P/ASX 200中的11 个板块中有 7个板块收高。 信息技术是表现最好的板块，上涨了 0.96%。过去五天累计上涨4.93%。医疗保健板块跌幅居前，跌1.97%。





来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Plibara Minerals Ltd (30.79M)，South32 Ltd (26.75M)，Scentre Group (21.57M)， Incitec Pivot Limited (20.41M)，Insurance Australia Group Ltd (19.23M)。

香港股市



香港股市全线上涨，成交额超千亿港元。恒生指数涨2.17%，报19828.92点；国企指数涨2.98%，报6772.61点；恒生科技指数涨3.59%，报4198.32点。南向资金今日净卖出72.65亿元，近5日累计净买入7.13亿。

盘面上，中概互联、制药、体育用品板块领涨，黄金板块走低。

中概互联网股多数上涨，腾讯涨2.72%，美团涨7.78%，阿里巴巴涨4.52%，京东涨5.22%，百度涨4.21%，快手涨3.47%。

制药板块中，药明康德涨7.64%，石药集团涨2.27%，瀚森制药涨2.17%，复星医药涨2.43%。

体育用品板块方面，李宁涨8.85%，安踏体育涨7.51%，滔搏涨6.93%，特步国际涨5.95%。

商品外汇

现货黄金亚盘日内延续下跌趋势，跌破支撑1940，亚盘下跌逾10美金，现报1932美元/盎司；现货白银白天时段走低，日内跌近2%，现报23.3美元/盎司。

WTI原油期货亚盘走软，午后时段呈现回升，价格在68附近获得支撑，现报68.6美元/桶。

美元指数亚盘整体呈现反弹，价格在102.2附近获得支撑，但承压于102.9。

美元兑离岸人民币冲高回落，在触及7.19后回落至7.16。

澳元兑离岸人民币高位震荡，目前价格在4.87 – 4.889区间盘整

澳元兑美元亚盘震荡向上，价格再次突破0.68，上方阻力0.6825 – 0.6835。

欧元兑美元亚盘早间下跌，午后呈现反弹，价格在1.08上方或继续反弹向上。

英镑兑美元在1.263获得支撑上行，现报1.2655。



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