亚太市场收评 2023.6.13

澳洲股市



今日澳洲指数小幅收涨，S&P/ASX 200指数涨0.23%，报7138.9点； ASX All Ordinaries指数涨0.21%，报7327.5点；ASX Small Ordinaries指数涨0.16%，报2803.2点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：铀生产公司 Paladin Energy Ltd（+9.35%），保险公司 AUB Group Ltd（+6%）以及网络服务提供商Megaport Ltd（+5.23%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为： 镍矿公司 Nickel Industries Ltd（-7.65%）；金矿公司 Bellevue Gold Ltd（-7.04%）以及披萨公司Domino’s Pizza Enterprises Ltd（-5.86%）。

S&P/ASX 200中的11 个板块中有 8 个板块收高。 信息技术是表现最好的板块，上涨了 3.76%。能源（-1.32%）、材料（-0.77%）板块表现不佳。





来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Paladin Energy Ltd (36.4M)， Plibara Minerals Ltd (20.79M)， Sayona Mining Ltd (17.03M)， South32 Ltd (16.95M)， Core Exploration Ltd (14.36M)。

香港股市



香港股市周二收红。恒生指数涨0.6%，报19521.42点；国企指数涨0.5%，报6618.29点；恒生科技指数涨2.37%，报4038.2点。南向资金今日净买入31.2亿元，近5日累计净买入107.15亿。

盘面上，半导体、苹果概念、SaaS概念走强。

半导体板块中，宏光半导体涨20.13%，ASMPT涨12.94%，京东方精电涨6.36%，协鑫科技涨5.23%，中芯国际涨4.65%

苹果概念中，高伟电子涨7.78%，比亚迪电子涨7.22%，瑞声科技涨5.43%，舜宇光学科技涨4.38%。

SaaS概念持续走高，明源云涨16.46%，医渡科技涨11.71%，移卡涨5.76%，金山软件涨5.25%，金蝶国际涨4.55%。

商品外汇



现货黄金亚盘日内呈现反弹，趋势整体呈现震荡，目前在1950附近获得支撑。现货白银在24之上或延续上涨。

WTI原油期货日内小幅反弹，在67附近有一定支撑，但形态仍呈现偏空的震荡。

美元指数连续走弱，日内触及支撑103.1附近。关注价格是否能止跌企稳

美元兑离岸人民币日内继续走高，价格触及去年11月以来高点7.177，随后小幅回落至7.16。上方阻力关注7.2。

澳元兑离岸人民币日内继续呈现走高态势，日内最高触及4.86

澳元兑美元亚盘走高，目前受阻于0.6787。

欧元兑美元亚盘走高触及1.08，预计进一步上行至1.087。

英镑兑美元亚震荡上行，在1.249获得支撑上行，关注1.26阻力。



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