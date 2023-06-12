亚太市场收评 2023.6.12

澳洲股市



休市一天

香港股市



香港股市整体低开，午后回升。恒生指数涨0.07%，报19404.31点；国企指数跌0.06%，报6585.68点；恒生科技指数涨0.27%，报3944.67点。南向资金今日净买入45.64亿元，近5日累计净卖出5.35亿。

盘面上，新能源汽车全天走强，制药、内房走弱。

新能源汽车板块中，小鹏汽车涨11.14%，蔚来汽车涨4.73%，长城汽车涨2.21%，零跑汽车涨1.89%，比亚迪股份涨1.75%，理想汽车跌1.6%。

制药板块全天走弱，药明康德跌0.9%，信达生物跌4.65%，凯莱英跌1.94%，乐普生物跌5.23%。

内房板块走弱，未能延续上周强势反弹趋势，融创中国跌8.97%，龙湖集团跌1.99%，美的置业跌1.74%，龙光集团跌5.32%。

商品外汇

现货黄金亚盘低开反弹，欧盘开盘后迅速拉升，价格再次来到1960之上，上方反弹目标1985。现货白银亚盘时段整体保持平静，处于盘整趋势中，目前延续向上态势，价格在24附近企稳。

WTI原油期货日内继续走低，跌破70整数关口，下方故拿住支撑67。

美元指数先扬后抑，在103.7附近受阻 ，下方关注103 – 103.2支撑，若跌破或进一步向下运行。

美元兑离岸人民币日内继续走高，价格再次站上7.15上方，上方阻力关注7.2。

澳元兑离岸人民币日内继续呈现走高态势，价格运行于4.8之上，或进一步挑战5关口

澳元兑美元亚盘继续走高，上方关注阻力0.679 – 0.681。

欧元兑美元亚盘走高基本收复上周五跌幅，价格在5日线之上运行，若突破1.0785或进一步上探至1.087。

英镑兑美元亚盘整体表现强势，价格再次实现向上突破高位盘整区域，日内最高触及1.2595，若突破1.26或进一步向上延续。



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