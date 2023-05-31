亚太股市收评 2023.5.31

澳洲股市

今日澳洲指数全天放量下跌，S&P/ASX 200指数小幅下跌1.64%，报7091.3点； ASX All Ordinaries指数跌1.54%，报7273.5点；ASX Small Ordinaries指数跌0.57%，报2801.5点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：生物科技公司lmugene Ltd（+4.76%），网络服务提供商Megaport Ltd（+4.12%）以及锂矿公司Core Lithium Ltd（+3.96%）

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：煤矿勘探公司 Whitehaven Coal Ltd（-6.45%）；昆士兰银行 Bank of Queensland Ltd（-5.36%）以及家禽生产商Ingham Group Ltd（-4.73%）。

S&P/ASX 200的11个板块全线下跌。 受国际油价拖累，能源板块跌幅第一，下跌2.52%；材料（-2.18%）、金融板块（-2.03%）跌幅居前。





来源：ASX



S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Paladin Energy Ltd (85.25M)， Pilbara Minerals Ltd (55.72M)， Vicinity Centers (51.56M)，Scentre Group (51.16M)，Telstra (16.45M)。

香港股市

5月的最后一个交易日，香港指数低开低走。恒生指数跌1.94%，报18234.27点，本月下跌8.35%；国企指数跌1.92%%，报6163.34点，本月下跌8.04%；恒生科技指数跌2.04%，报3626.73点，本月下跌7.04%。南向资金今日净买入-3.87亿元，近5日累计买入28.93亿。

盘面上。中概互联、制药、石油板块领跌大盘。

制药板块中，药明康德跌3.15%，百济神州跌5.73%，石药集团跌0.44%，瀚森制药跌2.56%，复星医药跌0.93%。

石油板块中，中国石油股份跌5.42%，中国海洋石油跌4.23%，中国石油化工股份跌3.14%，昆仑能源跌3.85%。

港股科技股多数下跌，腾讯控股跌1.77%，美团跌5.33%，阿里巴巴跌1.14%，京东跌3.15%，快手跌2.75%，百度跌3.48%，网易跌4.95%，小米跌1.52%。



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