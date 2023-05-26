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亚太股市收评 2023.5.26

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

26 May 2023, 19:15

澳洲股市

今日澳洲指数小幅反弹。S&P/ASX 200指数涨0.23%，报7154.8点； ASX All Ordinaries指数涨0.25%，报7334.9点；ASX Small Ordinaries指数涨0.09%，报2807.9点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：网络服务提供商Megaport Ltd（+6.21%）；软件服务商Brainchip holdings Ltd（+6.17%）以及水果蔬菜供应商Costa Group Holdings Ltd（+3.94%）

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：医疗设备公司Fisher & Paykel Healthcare Corporation Ltd（-6.30%）；建筑产品公司 CSR Ltd（-5.05%）以及金融科技公司Block Inc（-5.58%）。

S&P/ASX 200中11 个板块中有 6 个板块收高。 信息技术是表现最好的板块，上涨1.55%。房地产、健康医疗板块走弱。
 
来源：ASX
S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Pilbara Minerals Ltd (18.14M)， South32 Ltd (16.49M)， Region Group (14.32M)，Incitec Pivot Ltd (13.92M)，Stockland (12.58M)。

 

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