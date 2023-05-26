亚太股市收评 2023.5.26

澳洲股市

今日澳洲指数小幅反弹。S&P/ASX 200指数涨0.23%，报7154.8点； ASX All Ordinaries指数涨0.25%，报7334.9点；ASX Small Ordinaries指数涨0.09%，报2807.9点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：网络服务提供商Megaport Ltd（+6.21%）；软件服务商Brainchip holdings Ltd（+6.17%）以及水果蔬菜供应商Costa Group Holdings Ltd（+3.94%）

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：医疗设备公司Fisher & Paykel Healthcare Corporation Ltd（-6.30%）；建筑产品公司 CSR Ltd（-5.05%）以及金融科技公司Block Inc（-5.58%）。

S&P/ASX 200中11 个板块中有 6 个板块收高。 信息技术是表现最好的板块，上涨1.55%。房地产、健康医疗板块走弱。



来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Pilbara Minerals Ltd (18.14M)， South32 Ltd (16.49M)， Region Group (14.32M)，Incitec Pivot Ltd (13.92M)，Stockland (12.58M)。

香港股市



休市一日



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.