亚太股市收评 2023.5.25

澳洲股市



今日澳洲指数继续延续下跌态势。S&P/ASX 200指数跌1.05%，报7138.2点，创20日以来低点； ASX All Ordinaries指数跌1.03%，报7316.7点；ASX Small Ordinaries指数跌0.97%，报2805.3点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：网络服务提供商Megaport Ltd（+12.78%）；医疗设备公司PolyNovo Ltd（+7.69%）以及水果蔬菜供应商Costa Group Holdings Ltd（+6.72%）

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：葡萄酒集团Treasury Wine Estates Ltd（-7.84%）；黄金勘探和开发商Gold Road Resources Ltd（-6.44%）以及黄金生产和勘探公司Regis Resources Ltd（-5.58%）。

S&P/ASX 200中除信息技术板块外多数下跌，涨2.42%，过去五天累计上涨5.42%。金融、材料板块跌幅居前，分别下跌1.88%，1.76%。



来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为 AMP Ltd (49.66M)， Sayona Mining Ltd (35.63M)， Pilbara Minerals Ltd (21.61M)， South32 Ltd (20.01M)， Telstra (19.6M)

香港股市



香港指数开盘一度下跌，午后跌幅小幅收窄，恒生指数跌1.93%，报18746.92点，本周累计跌3.62%；国企指数跌2.23%，报6333.63点；恒生科技指数跌2.25%，报3691.16点。南向资金今日净买入72.05亿，近5日累计买入58.24亿。

盘面上。多数板块走弱，新能源汽车、内银、内房、中概科技板块跌幅居前。

港股科技股方面，腾讯控股跌3.01%，美团跌3.37%，阿里巴巴跌2.96%，京东跌3.84%，快手跌3.15%，百度跌2.18%，网易跌0.91%，小米涨0.96%。

内资银行股继续走弱，建设银行跌1.36%，民生银行跌2.74%，招商银行跌3.74%，工商银行跌1.63%，农业银行跌1.31%，中信银行跌0.7%，中国银行跌1.89%。

新能源汽车跌幅居前，蔚来汽车跌9.34%，长城汽车跌7.31%，比亚迪股份跌5.4%，吉利汽车跌3.23%，小鹏汽车跌9.26%。

航空股全天持续走低，美兰空港跌9.52%，南方航空跌2.72%，国泰航空跌2.53%，东方航空跌2.43%，中国国航跌2.06%。



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