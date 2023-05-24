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亚太股市收评 2023.5.24

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

24 May 2023, 20:35

澳洲股市

隔夜欧美股市受债务违约风险从高位回落，今日澳洲指数受其拖累走低。S&P/ASX 200指数跌0.63%，报7213.8点，再度跌破125日均线； ASX All Ordinaries指数跌0.73%，报7392.9点；ASX Small Ordinaries指数跌1.07%，报2832.8点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：黄金勘探公司West African Resources Ltd（+4.65%）；在线旅行社Webjet Ltd（+3.84%）以及石油和天然气勘探公司Karoon Energy Ltd（+2.99%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：珠宝零售商Lovisa Holdings Ltd（-6.89%）；汽车零售集团Eagers Automotive Ltd（-4.89%）以及锂矿发展公司Sayona Mining Ltd（-4.55%）。

S&P/ASX 200中 11 个行业中有 7 个下跌。 能源是表现最好的板块，上涨0.7%。材料、信息技术、医疗保健板块走弱，分别下跌-1.66%、-1.06%、-1.13%。

来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为 Sayona Mining Ltd (34.92M)， South32 Ltd (19.36M)， Qantas (17.62M)，Pilbara Minerals Ltd (15.68M)， Vicinity Centers (15.39M).

 

香港股市

香港指数全天走弱，恒生指数跌1.62%，报19115.93点；国企指数跌1.9%，报6478.08点；恒生科技指数跌1.99%，报3775.93点。南向资金今日净流出34.95亿，近5日累计买入3.5亿。

盘面上。大多数板块走弱，抗疫、航空、内房、新能源汽车、元宇宙板块跌幅居前。

港股科技股方面，腾讯控股跌0.95%，美团跌1.81%，阿里巴巴跌2.35%，京东跌2.24%，快手涨0.73%，百度跌2.46%，网易跌2.44%，小米跌3.35%。

内资银行股普遍下跌，建设银行跌2.64%，光大银行跌2.38%，招商银行跌2.22%，工商银行跌2.05%，中信银行跌1.84%，中国银行跌1.25%。

航空股方面，东方航空跌4%，中国国航跌3.95%，南方航空跌3.43%，国泰航空跌1.57%，美兰空港跌0.81%

抗疫概念中，开拓制药跌6.7%，同仁堂科技跌5.32%，康希诺生物跌4.93%，复星医药跌2.27%。


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