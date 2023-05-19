X

选择您要开设的帐户

亚太股市收评 2023.5.19

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

19 May 2023, 20:35

澳洲股市

受隔夜风险偏好回暖驱动，今日澳洲指数连续两日走强。S&P/ASX 200指数涨0.59%，报7279.5点，再度回到125日均线之上； ASX All Ordinaries指数涨0.6%，报7471.5点；ASX Small Ordinaries指数涨0.55%，报2892.9点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：软件服务公司Brainchip Holdings Ltd（+9.3%）；保险咨询公司AUB Group Ltd（+5.88%）以及软件服务公司Xero Ltd（+5.38%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：农作物公司Nufarm Ltd（-4.63%）；煤矿勘探公司Whitehaven Coal Ltd（-4.32%）以及黄金勘探公司West African Resources Ltd（-3.76%）。

11 个板块中有 9 个板块与 S&P/ASX 200 指数一起收高。 信息技术是表现最好的板块，上涨2.22%，在过去的5天累计上涨5.19%。
 
来源：ASX
S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Core Lithium Ltd（65.65M）， Sayona Mining Ltd (37.15M)， Pilbara Minerals Ltd (32.93M)， Telstra （22.39M）， Beach Energy Ltd（14.73M）。

 

香港股市

香港指数全天低开低走，落后于全球其他主要股指。恒生指数跌1.4%，报19450.57点；国企指数跌1.81%，报6593.92点；恒生科技指数跌2.43%，报3821.73点。南向资金今日净买入-7.78亿，近5日累计买入107.93亿。

盘面上。5G、航空板块逆势上涨，回港中概股、内银、内险、房地产、绿电、半导体走弱。

阿里发布业绩喜忧参半，连续第三个季度营收放缓，导致股价大跌，拖累中概互联网股，腾讯控股跌1.24%，美团跌3.67%，阿里巴巴跌6.04%，京东跌4.72%，快手跌4.76%，百度跌4.46%，网易跌0.72%，小米跌1.09%。

航空股逆势走强，中国东方航空涨2.04%，中国国航涨1.88%，中国南方航空涨1.41%。

5G概念中，南方通信涨8.05%，中国移动涨1.22%，瑞声科技涨0.47%，中国电信涨0.24


投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.

来自CMC的最新消息

Market update

人民币再次跌破“7”关口，央行下周会降LPR利率么？

中国一年期与五年期LPR利率已经连续8个月维持不变，在央行5月15日缩量续作MLF操作并维持中标利率不变后，市场预期下周的LPR利率也将按兵不动，一年期与五年期LPR利率降将继续分别维持在3.65%和4.3%。

19 May 2023
Industry spotlight

早间总结：纳斯达克进入牛市，奈飞大涨9%
Market update

亚太股市收评 2023.5.18
Market outlook

腾讯Q1业绩好于预期，海外游戏业务加快增长，广告复苏明显

相关文章

Market update

人民币再次跌破“7”关口，央行下周会降LPR利率么？

中国一年期与五年期LPR利率已经连续8个月维持不变，在央行5月15日缩量续作MLF操作并维持中标利率不变后，市场预期下周的LPR利率也将按兵不动，一年期与五年期LPR利率降将继续分别维持在3.65%和4.3%。

19 May 2023
Industry spotlight

早间总结：纳斯达克进入牛市，奈飞大涨9%

尽管债务上限谈判陷入僵局，但科技股的强势继续提振风险情绪，纳斯达克今年迄今上涨 21%，进入牛市。 流媒体直播公司 Netflix 在广告支持层取得成功，其股价飙升超过 9%，每月贡献约 500 万活跃用户。 Meta Platforms 推出了其定制计算机芯片以帮助 AI 开发，为技术集会增添了动力。 在下周发布财报之前，英伟达的股价也上涨了 5% 至 2021 年 12 月以来的最高水平。

19 May 2023
Market update

亚太股市收评 2023.5.18

18 May 2023
Market update

早间总结：美股收涨，因美国债务上限有望达成，日本股市刷新历史高位

两党债务上限谈判取得积极进展，有望在本周末达成协议，美股收高。 华尔街风险偏好劲升，三个基准指数全线收涨，同时美债收益率继续上升。 股市反弹引发其他风险性资产：如能源、金融和工业板块等周期性股票大幅反弹，同时对增长敏感的大宗商品（包括石油和铜）也出现价格反弹。 然而，由于美元进一步走强和债券收益率上升，黄金继续下跌。

18 May 2023