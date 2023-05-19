亚太股市收评 2023.5.19

澳洲股市

受隔夜风险偏好回暖驱动，今日澳洲指数连续两日走强。S&P/ASX 200指数涨0.59%，报7279.5点，再度回到125日均线之上； ASX All Ordinaries指数涨0.6%，报7471.5点；ASX Small Ordinaries指数涨0.55%，报2892.9点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：软件服务公司Brainchip Holdings Ltd（+9.3%）；保险咨询公司AUB Group Ltd（+5.88%）以及软件服务公司Xero Ltd（+5.38%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：农作物公司Nufarm Ltd（-4.63%）；煤矿勘探公司Whitehaven Coal Ltd（-4.32%）以及黄金勘探公司West African Resources Ltd（-3.76%）。

11 个板块中有 9 个板块与 S&P/ASX 200 指数一起收高。 信息技术是表现最好的板块，上涨2.22%，在过去的5天累计上涨5.19%。



来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Core Lithium Ltd（65.65M）， Sayona Mining Ltd (37.15M)， Pilbara Minerals Ltd (32.93M)， Telstra （22.39M）， Beach Energy Ltd（14.73M）。

香港股市

香港指数全天低开低走，落后于全球其他主要股指。恒生指数跌1.4%，报19450.57点；国企指数跌1.81%，报6593.92点；恒生科技指数跌2.43%，报3821.73点。南向资金今日净买入-7.78亿，近5日累计买入107.93亿。

盘面上。5G、航空板块逆势上涨，回港中概股、内银、内险、房地产、绿电、半导体走弱。

阿里发布业绩喜忧参半，连续第三个季度营收放缓，导致股价大跌，拖累中概互联网股，腾讯控股跌1.24%，美团跌3.67%，阿里巴巴跌6.04%，京东跌4.72%，快手跌4.76%，百度跌4.46%，网易跌0.72%，小米跌1.09%。

航空股逆势走强，中国东方航空涨2.04%，中国国航涨1.88%，中国南方航空涨1.41%。

5G概念中，南方通信涨8.05%，中国移动涨1.22%，瑞声科技涨0.47%，中国电信涨0.24



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